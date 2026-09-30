https://1prime.ru/20260930/flydubai--873799540.html

Пилотами рейса FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ, пишут СМИ

Пилотами рейса FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

Пилотами рейса FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ, пишут СМИ

Пилотами экстренно севшего в саудовском аэропорту самолета FlyDubai, предположительно, были граждане Омана и ОАЭ, сообщил в среду израильский новостной портал... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:37+0300

2026-09-30T12:37+0300

2026-09-30T12:52+0300

бизнес

оман

оаэ

дубай

flydubai

https://cdnn.1prime.ru/img/82431/79/824317988_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_99a522528b3fd3777a19e851ab6d203d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен - ПРАЙМ. Пилотами экстренно севшего в саудовском аэропорту самолета FlyDubai, предположительно, были граждане Омана и ОАЭ, сообщил в среду израильский новостной портал Ynet. "Пилот, подозреваемый в попытке умышленного крушения самолета авиакомпании FlyDubai, следовавшего в аэропорт имени Бен-Гуриона, является выходцем из Омана. Второй пилот - гражданин ОАЭ", - говорится в сообщении портала. В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Ранее в СМИ выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как известно, что борт был направлен в крутое пике. В сети опубликованы снимки пассажиров с того рейса, испачканных в крови.

оман

оаэ

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, оман, оаэ, дубай, flydubai