https://1prime.ru/20260930/flydubai--873799540.html
Пилотами рейса FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ, пишут СМИ
Пилотами рейса FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ
Пилотами рейса FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ, пишут СМИ
Пилотами экстренно севшего в саудовском аэропорту самолета FlyDubai, предположительно, были граждане Омана и ОАЭ, сообщил в среду израильский новостной портал... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:37+0300
2026-09-30T12:37+0300
2026-09-30T12:52+0300
бизнес
оман
оаэ
дубай
flydubai
https://cdnn.1prime.ru/img/82431/79/824317988_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_99a522528b3fd3777a19e851ab6d203d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен - ПРАЙМ. Пилотами экстренно севшего в саудовском аэропорту самолета FlyDubai, предположительно, были граждане Омана и ОАЭ, сообщил в среду израильский новостной портал Ynet. "Пилот, подозреваемый в попытке умышленного крушения самолета авиакомпании FlyDubai, следовавшего в аэропорт имени Бен-Гуриона, является выходцем из Омана. Второй пилот - гражданин ОАЭ", - говорится в сообщении портала. В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Ранее в СМИ выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как известно, что борт был направлен в крутое пике. В сети опубликованы снимки пассажиров с того рейса, испачканных в крови.
оман
оаэ
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82431/79/824317988_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_31e24871eae96daea15da4daa12f81f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оман, оаэ, дубай, flydubai
Бизнес, ОМАН, ОАЭ, Дубай, Flydubai
Пилотами рейса FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ, пишут СМИ
Ynet: пилотами экстренно севшего самолета FlyDubai могли быть граждане Омана и ОАЭ