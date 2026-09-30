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На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты - 30.09.2026, ПРАЙМ
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На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты
На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты - 30.09.2026, ПРАЙМ
На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты
Авиакомпания FlyDubai подтвердила информацию о том, что между пилотами на рейсе Дубай-Тель-Авив произошла драка на борту, сообщил 12-й канал израильского... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:42+0300
2026-09-30T10:46+0300
происшествия
саудовская аравия
flydubai
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания FlyDubai подтвердила информацию о том, что между пилотами на рейсе Дубай-Тель-Авив произошла драка на борту, сообщил 12-й канал израильского телевидения. В среду самолет FlyDubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. Телеканал i24News также сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности в связи с инцидентом."В Flydubai подтверждают, что между пилотами произошла драка", - заявила новостная служба 12-го канала.По информации портала Ynet, авиакомпания направит запасной самолет для возвращения израильтян из Саудовской Аравии после экстренной посадки в саудовском Табуке.
саудовская аравия
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саудовская аравия, flydubai, израиль
Происшествия, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Flydubai, ИЗРАИЛЬ
10:42 30.09.2026 (обновлено: 10:46 30.09.2026)
 
На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты

Авиакомпания FlyDubai подтвердила драку пилотов на самолете, подавшем сигнал о захвате

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Flydubai
Самолет авиакомпании Flydubai - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания FlyDubai подтвердила информацию о том, что между пилотами на рейсе Дубай-Тель-Авив произошла драка на борту, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
В среду самолет FlyDubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. Телеканал i24News также сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности в связи с инцидентом.
"В Flydubai подтверждают, что между пилотами произошла драка", - заявила новостная служба 12-го канала.
По информации портала Ynet, авиакомпания направит запасной самолет для возвращения израильтян из Саудовской Аравии после экстренной посадки в саудовском Табуке.
 
ПроисшествияСАУДОВСКАЯ АРАВИЯFlydubaiИЗРАИЛЬ
 
 
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