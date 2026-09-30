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На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты

На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты - 30.09.2026, ПРАЙМ

На борту самолета FlyDubai, подавшего сигнал о захвате, подрались пилоты

Авиакомпания FlyDubai подтвердила информацию о том, что между пилотами на рейсе Дубай-Тель-Авив произошла драка на борту, сообщил 12-й канал израильского... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:42+0300

2026-09-30T10:42+0300

2026-09-30T10:46+0300

происшествия

саудовская аравия

flydubai

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания FlyDubai подтвердила информацию о том, что между пилотами на рейсе Дубай-Тель-Авив произошла драка на борту, сообщил 12-й канал израильского телевидения. В среду самолет FlyDubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Первоначальной версией, звучавшей во многих СМИ, был возможный угон или захват самолета, однако после приземления эта версия была исключена. Телеканал i24News также сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности в связи с инцидентом."В Flydubai подтверждают, что между пилотами произошла драка", - заявила новостная служба 12-го канала.По информации портала Ynet, авиакомпания направит запасной самолет для возвращения израильтян из Саудовской Аравии после экстренной посадки в саудовском Табуке.

саудовская аравия

израиль

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саудовская аравия, flydubai, израиль