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СМИ узнали гражданство пилота, раненного во время рейса FlyDubai
СМИ узнали гражданство пилота, раненного во время рейса FlyDubai - 30.09.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали гражданство пилота, раненного во время рейса FlyDubai
Пилот, на которого было совершено нападение в ходе рейса FlyDubai, оказался гражданином Индии, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:00+0300
2026-09-30T19:00+0300
2026-09-30T19:00+0300
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тель-авив
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пилот, на которого было совершено нападение в ходе рейса FlyDubai, оказался гражданином Индии, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники. "Герой... который помешал предположительной попытке саботажа со стороны второго пилота... оказался гражданином Индии", - говорится в сообщении телеканала. Согласно публикации, Смит Маччхар в ходе драки с другим пилотом получил ранения. Отмечается, что Маччхар уже четыре года работает в компании FlyDubai, до этого 10 лет работал в индийской SpiceJet. В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошел инцидент. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет.
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общество , индия, дубай, тель-авив, flydubai
Общество , ИНДИЯ, Дубай, Тель-Авив, Flydubai
СМИ узнали гражданство пилота, раненного во время рейса FlyDubai
NDTV: пилот, которого ранили в ходе рейса FlyDubai, оказался гражданином Индии
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пилот, на которого было совершено нападение в ходе рейса FlyDubai, оказался гражданином Индии, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Герой... который помешал предположительной попытке саботажа со стороны второго пилота... оказался гражданином Индии", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно публикации, Смит Маччхар в ходе драки с другим пилотом получил ранения.
Отмечается, что Маччхар уже четыре года работает в компании FlyDubai, до этого 10 лет работал в индийской SpiceJet.
В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошел инцидент. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет.