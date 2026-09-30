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СМИ узнали гражданство пилота, раненного во время рейса FlyDubai

СМИ узнали гражданство пилота, раненного во время рейса FlyDubai - 30.09.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали гражданство пилота, раненного во время рейса FlyDubai

Пилот, на которого было совершено нападение в ходе рейса FlyDubai, оказался гражданином Индии, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:00+0300

2026-09-30T19:00+0300

2026-09-30T19:00+0300

общество

индия

дубай

тель-авив

flydubai

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Пилот, на которого было совершено нападение в ходе рейса FlyDubai, оказался гражданином Индии, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники. "Герой... который помешал предположительной попытке саботажа со стороны второго пилота... оказался гражданином Индии", - говорится в сообщении телеканала. Согласно публикации, Смит Маччхар в ходе драки с другим пилотом получил ранения. Отмечается, что Маччхар уже четыре года работает в компании FlyDubai, до этого 10 лет работал в индийской SpiceJet. В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошел инцидент. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет.

индия

дубай

тель-авив

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общество , индия, дубай, тель-авив, flydubai