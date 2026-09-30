Саудовская Аравия и ОАЭ расследуют экстренную посадку рейса flydubai
Саудовская Аравия и ОАЭ расследуют экстренную посадку рейса flydubai после драки пилотов
СТАМБУЛ, 30 сен - ПРАЙМ. Саудовские власти расследуют инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Табука рейса flydubai и собирают улики, заявил в среду Национальный центр транспортной безопасности. В свою очередь, Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ анализирует операционную деятельность и аспекты безопасности для установления причин произошедшего.
В среду самолет flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу.
"Группа специалистов центра начала проверку инцидента. Центр действует в координации с компетентными органами, чтобы установить обстоятельства экстренной посадки лайнера, расследует инцидент с точки зрения безопасности авиации, собирает соответствующую информацию и улики", — говорится в заявлении Национального центра транспортной безопасности Саудовской Аравии.
В ОАЭ также подключились к расследованию. "Специалисты управления продолжают работу совместно с компетентными органами по установлению причин и обстоятельств инцидента, включая анализ операционных аспектов и вопросов безопасности", — цитирует сообщение Эмиратское агентство новостей WAM.