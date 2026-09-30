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Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии
Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии
Социальный фонд предоставил около 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии за четыре года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Чирков. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:15+0300
2026-09-30T09:32+0300
общество
запорожская область
донбасс
херсонская область
сергей чирков
социальный фонд
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальный фонд предоставил около 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии за четыре года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Чирков. "За четыре года Социальный фонд предоставил жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей около 15 миллионов услуг", - сказал Чирков, слова которого приводят пресс-служба ведомства. Он уточнил, что большинство из этих услуг связано с пенсионным и социальным страхованием. Кроме того, общие расходы по всем направлениям выплат и услуг в новых регионах с момента воссоединения достигли к концу сентября 1,6 триллиона рублей. В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
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общество , запорожская область, донбасс, херсонская область, сергей чирков, социальный фонд
Общество , Запорожская область, ДОНБАСС, Херсонская область, Сергей Чирков, Социальный фонд
09:15 30.09.2026 (обновлено: 09:32 30.09.2026)
 
Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии

Чирков: Социальный фонд предоставил около 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальный фонд предоставил около 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии за четыре года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Чирков.
"За четыре года Социальный фонд предоставил жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей около 15 миллионов услуг", - сказал Чирков, слова которого приводят пресс-служба ведомства.
Он уточнил, что большинство из этих услуг связано с пенсионным и социальным страхованием. Кроме того, общие расходы по всем направлениям выплат и услуг в новых регионах с момента воссоединения достигли к концу сентября 1,6 триллиона рублей.
В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
 
ОбществоЗапорожская областьДОНБАССХерсонская областьСергей ЧирковСоциальный фонд
 
 
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