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Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии

Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии - 30.09.2026, ПРАЙМ

Социальный фонд предоставил 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии

Социальный фонд предоставил около 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии за четыре года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Чирков. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:15+0300

2026-09-30T09:15+0300

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общество

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донбасс

херсонская область

сергей чирков

социальный фонд

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Социальный фонд предоставил около 15 миллионов услуг в Донбассе и Новороссии за четыре года, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Чирков. "За четыре года Социальный фонд предоставил жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей около 15 миллионов услуг", - сказал Чирков, слова которого приводят пресс-служба ведомства. Он уточнил, что большинство из этих услуг связано с пенсионным и социальным страхованием. Кроме того, общие расходы по всем направлениям выплат и услуг в новых регионах с момента воссоединения достигли к концу сентября 1,6 триллиона рублей. В России 30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

запорожская область

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общество , запорожская область, донбасс, херсонская область, сергей чирков, социальный фонд