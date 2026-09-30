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Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар

Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар - 30.09.2026, ПРАЙМ

Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:48+0300

2026-09-30T10:48+0300

2026-09-30T10:48+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, что может ухудшить видимость и повысить риск аварии, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили моделей Expedition 2025-2027 годов выпуска, а также F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD и F-550 SD 2026 года выпуска. В блоках фар может содержаться загрязненный светодиодный чип, что может привести к отказу дневных ходовых огней, габаритных огней, а также дальнего или ближнего света", - говорится в релизе. Суммарно компания отзывает 41 748 машин. NHTSA предупреждает, что отсутствие наружного освещения может снизить видимость, увеличивая риск аварии. Отмечается, что дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят фары. Ожидается, что предварительные письма о риске для безопасности будут разосланы владельцам 26 октября. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.

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