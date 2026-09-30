https://1prime.ru/20260930/ford--873795420.html
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар - 30.09.2026, ПРАЙМ
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:48+0300
2026-09-30T10:48+0300
2026-09-30T10:48+0300
бизнес
сша
ford
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/1e/873795306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_616226b0462922992986e887982375e8.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, что может ухудшить видимость и повысить риск аварии, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили моделей Expedition 2025-2027 годов выпуска, а также F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD и F-550 SD 2026 года выпуска. В блоках фар может содержаться загрязненный светодиодный чип, что может привести к отказу дневных ходовых огней, габаритных огней, а также дальнего или ближнего света", - говорится в релизе. Суммарно компания отзывает 41 748 машин. NHTSA предупреждает, что отсутствие наружного освещения может снизить видимость, увеличивая риск аварии. Отмечается, что дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят фары. Ожидается, что предварительные письма о риске для безопасности будут разосланы владельцам 26 октября. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/1e/873795306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c476aa301df4cac47c13bc6b50417a4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, ford
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за загрязнения светодиодного чипа в фарах
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, что может ухудшить видимость и повысить риск аварии, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили моделей Expedition 2025-2027 годов выпуска, а также F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD и F-550 SD 2026 года выпуска. В блоках фар может содержаться загрязненный светодиодный чип, что может привести к отказу дневных ходовых огней, габаритных огней, а также дальнего или ближнего света", - говорится в релизе.
Суммарно компания отзывает 41 748 машин. NHTSA предупреждает, что отсутствие наружного освещения может снизить видимость, увеличивая риск аварии.
Отмечается, что дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят фары. Ожидается, что предварительные письма о риске для безопасности будут разосланы владельцам 26 октября.
Концерн Ford
был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.