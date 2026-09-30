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Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар - 30.09.2026, ПРАЙМ
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, | 30.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, что может ухудшить видимость и повысить риск аварии, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили моделей Expedition 2025-2027 годов выпуска, а также F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD и F-550 SD 2026 года выпуска. В блоках фар может содержаться загрязненный светодиодный чип, что может привести к отказу дневных ходовых огней, габаритных огней, а также дальнего или ближнего света", - говорится в релизе. Суммарно компания отзывает 41 748 машин. NHTSA предупреждает, что отсутствие наружного освещения может снизить видимость, увеличивая риск аварии. Отмечается, что дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят фары. Ожидается, что предварительные письма о риске для безопасности будут разосланы владельцам 26 октября. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.
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бизнес, сша, ford
Бизнес, США, Ford
10:48 30.09.2026
 
Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за дефекта фар

Ford отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за загрязнения светодиодного чипа в фарах

© РИА Новости . Пресс-служба Ford | Перейти в медиабанкЗавод по производству автомобилей Ford во Всеволожске
Завод по производству автомобилей Ford во Всеволожске - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Пресс-служба Ford
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 42 тысячи машин из-за возможного содержания загрязненного светодиодного чипа в блоках фар, что может ухудшить видимость и повысить риск аварии, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили моделей Expedition 2025-2027 годов выпуска, а также F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD и F-550 SD 2026 года выпуска. В блоках фар может содержаться загрязненный светодиодный чип, что может привести к отказу дневных ходовых огней, габаритных огней, а также дальнего или ближнего света", - говорится в релизе.
Суммарно компания отзывает 41 748 машин. NHTSA предупреждает, что отсутствие наружного освещения может снизить видимость, увеличивая риск аварии.
Отмечается, что дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят фары. Ожидается, что предварительные письма о риске для безопасности будут разосланы владельцам 26 октября.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер.
 
БизнесСШАFord
 
 
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