https://1prime.ru/20260930/gaz-873810918.html

Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года

Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года - 30.09.2026, ПРАЙМ

Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года

Договор на поставки природного газа из РФ в Сербию был продлен в среду на три месяца, срок предыдущего контракта истекал 30 сентября, заявил гендиректор... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:33+0300

2026-09-30T15:33+0300

2026-09-30T15:52+0300

энергетика

газ

россия

сербия

србиягаз

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873810918.jpg?1790772749

БЕЛГРАД, 30 сен - ПРАЙМ. Договор на поставки природного газа из РФ в Сербию был продлен в среду на три месяца, срок предыдущего контракта истекал 30 сентября, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович."Российский "Газпром" продлил газовый контракт с Сербией еще на три месяца, на тех же благоприятных условиях, что было и до сих пор", - цитирует Радио и телевидение Сербии Баятовича.Экс-президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в минувшую субботу обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в среду уточнила, что, согласно нынешнему контракту, "Газпром" поставляет Сербии около 2,5 миллиардов кубометров газа в год.Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей, и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию.

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, сербия, србиягаз, газпром