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Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года
Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года - 30.09.2026, ПРАЙМ
Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года
Договор на поставки природного газа из РФ в Сербию был продлен в среду на три месяца, срок предыдущего контракта истекал 30 сентября, заявил гендиректор... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:33+0300
2026-09-30T15:52+0300
энергетика
газ
россия
сербия
србиягаз
газпром
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БЕЛГРАД, 30 сен - ПРАЙМ. Договор на поставки природного газа из РФ в Сербию был продлен в среду на три месяца, срок предыдущего контракта истекал 30 сентября, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович."Российский "Газпром" продлил газовый контракт с Сербией еще на три месяца, на тех же благоприятных условиях, что было и до сих пор", - цитирует Радио и телевидение Сербии Баятовича.Экс-президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в минувшую субботу обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в среду уточнила, что, согласно нынешнему контракту, "Газпром" поставляет Сербии около 2,5 миллиардов кубометров газа в год.Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей, и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию.
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газ, россия, сербия, србиягаз, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Србиягаз, Газпром
15:33 30.09.2026 (обновлено: 15:52 30.09.2026)
 
Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года

Договор на поставки газа из России в Сербию продлили до конца года на прежних условиях

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БЕЛГРАД, 30 сен - ПРАЙМ. Договор на поставки природного газа из РФ в Сербию был продлен в среду на три месяца, срок предыдущего контракта истекал 30 сентября, заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.
"Российский "Газпром" продлил газовый контракт с Сербией еще на три месяца, на тех же благоприятных условиях, что было и до сих пор", - цитирует Радио и телевидение Сербии Баятовича.
Экс-президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в минувшую субботу обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в среду уточнила, что, согласно нынешнему контракту, "Газпром" поставляет Сербии около 2,5 миллиардов кубометров газа в год.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей, и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯСЕРБИЯСрбиягазГазпром
 
 
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