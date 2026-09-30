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В Германии нарастят закачку газа в подземные хранилища

В Германии нарастят закачку газа в подземные хранилища - 30.09.2026, ПРАЙМ

В Германии нарастят закачку газа в подземные хранилища

Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила государственной энергокомпании Sefe (Securing Energy for Europe, бывшая Gazprom Germania GmbH)... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:11+0300

2026-09-30T11:11+0300

2026-09-30T11:11+0300

газ

германия

фрг

фридрих мерц

handelsblatt

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БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила государственной энергокомпании Sefe (Securing Energy for Europe, бывшая Gazprom Germania GmbH) нарастить закачку природного газа в подземные хранилища, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник в минэкономики ФРГ. "Министр экономики Катарина Райхе (ХДС) поручила принадлежащей федеральному правительству энергетической компании Sefe увеличить объемы закачки природного газа", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, решение о наращивании закачки природного газа в подземные хранилища было согласовано с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее Райхе поручила Sefe начать закупки газа. По словам источников, распоряжение властей нарастить закачку стало реакцией на низкий уровень запасов газа в хранилищах Германии. Газета обратила внимание на то, что ранее Райхе выступала против вмешательства в работу газового рынка, чтобы избежать провоцирования роста цен. На данный момент газохранилища в Германии заполнены на 57%, в то время как в предыдущие годы в среднем в сентябре их уровень заполненности составлял примерно 70%. Издание отмечает, что участники газового рынка недостаточно активно заполняют забронированные ими объемы в хранилищах. В начале сентября Handelsblatt писала со ссылкой на ассоциацию газохранилищ INES, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.

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газ, германия, фрг, фридрих мерц, handelsblatt