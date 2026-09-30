https://1prime.ru/20260930/germanija-873796073.html
В Германии нарастят закачку газа в подземные хранилища
В Германии нарастят закачку газа в подземные хранилища - 30.09.2026, ПРАЙМ
В Германии нарастят закачку газа в подземные хранилища
Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила государственной энергокомпании Sefe (Securing Energy for Europe, бывшая Gazprom Germania GmbH)... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:11+0300
2026-09-30T11:11+0300
2026-09-30T11:11+0300
газ
германия
фрг
фридрих мерц
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873796073.jpg?1790755862
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила государственной энергокомпании Sefe (Securing Energy for Europe, бывшая Gazprom Germania GmbH) нарастить закачку природного газа в подземные хранилища, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник в минэкономики ФРГ.
"Министр экономики Катарина Райхе (ХДС) поручила принадлежащей федеральному правительству энергетической компании Sefe увеличить объемы закачки природного газа", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, решение о наращивании закачки природного газа в подземные хранилища было согласовано с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее Райхе поручила Sefe начать закупки газа. По словам источников, распоряжение властей нарастить закачку стало реакцией на низкий уровень запасов газа в хранилищах Германии. Газета обратила внимание на то, что ранее Райхе выступала против вмешательства в работу газового рынка, чтобы избежать провоцирования роста цен.
На данный момент газохранилища в Германии заполнены на 57%, в то время как в предыдущие годы в среднем в сентябре их уровень заполненности составлял примерно 70%. Издание отмечает, что участники газового рынка недостаточно активно заполняют забронированные ими объемы в хранилищах.
В начале сентября Handelsblatt писала со ссылкой на ассоциацию газохранилищ INES, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.
германия
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, фрг, фридрих мерц, handelsblatt
Газ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, Handelsblatt
В Германии нарастят закачку газа в подземные хранилища
Handelsblatt: министр экономики Германии поручила госкомпании Sefe нарастить закачку газа
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе поручила государственной энергокомпании Sefe (Securing Energy for Europe, бывшая Gazprom Germania GmbH) нарастить закачку природного газа в подземные хранилища, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник в минэкономики ФРГ.
"Министр экономики Катарина Райхе (ХДС) поручила принадлежащей федеральному правительству энергетической компании Sefe увеличить объемы закачки природного газа", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, решение о наращивании закачки природного газа в подземные хранилища было согласовано с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ранее Райхе поручила Sefe начать закупки газа. По словам источников, распоряжение властей нарастить закачку стало реакцией на низкий уровень запасов газа в хранилищах Германии. Газета обратила внимание на то, что ранее Райхе выступала против вмешательства в работу газового рынка, чтобы избежать провоцирования роста цен.
На данный момент газохранилища в Германии заполнены на 57%, в то время как в предыдущие годы в среднем в сентябре их уровень заполненности составлял примерно 70%. Издание отмечает, что участники газового рынка недостаточно активно заполняют забронированные ими объемы в хранилищах.
В начале сентября Handelsblatt писала со ссылкой на ассоциацию газохранилищ INES, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии.