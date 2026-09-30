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Цены на импорт в Германии выросли рекордно с 2022 года

Цены на импорт в Германии выросли рекордно с 2022 года - 30.09.2026, ПРАЙМ

Цены на импорт в Германии выросли рекордно с 2022 года

Цены на товары, импортируемые в Германию, продемонстрировали рекордный с 2022 года рост, увеличившись по итогам августа на 8,3% в годовом выражении, сообщает... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:49+0300

2026-09-30T13:49+0300

2026-09-30T13:55+0300

мировая экономика

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БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Цены на товары, импортируемые в Германию, продемонстрировали рекордный с 2022 года рост, увеличившись по итогам августа на 8,3% в годовом выражении, сообщает федеральное статистическое ведомство страны (Destatis). "В августе 2026 года импортные цены были на 8,3% выше, чем в августе 2025 года. Это был самый значительный рост в годовом выражении с декабря 2022 года", - говорится в сообщении ведомства. Наиболее сильно на рост цен на импортные товары повлияло удорожание энергоносителей, цена на которые в годовом выражении выросла на 43%, прибавив 7,5% только за август. Также на росте цены импортных товаров сказалось подорожание промежуточной продукции, в годовом выражении набравшей в цене 11%, и на 0,6% за август. Агентство DPA сообщило, что выросшие цены на импорт также могут отразиться на общем уровне инфляции в стране, так как Германия импортирует большое количество сырья из-за границы. DPA отметило, что рекордные цены на дизельное топливо и бензин могут подтолкнуть уровень инфляции в сентябре выше 3%, что станет рекордом с конца 2023 года. Ранее Destatis сообщила, что годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 2,9% с 2,8% месяцем ранее.

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мировая экономика, бизнес, германия, destatis