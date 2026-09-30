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Глава Meta поддержал усиление самостоятельных проверок ИИ компаниями

Глава Meta поддержал усиление самостоятельных проверок ИИ компаниями - 30.09.2026, ПРАЙМ

Глава Meta поддержал усиление самостоятельных проверок ИИ компаниями

Генеральный директор Meta (запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг после посещения Белого дома поддержал усиление самостоятельных проверок моделей | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:30+0300

2026-09-30T08:30+0300

2026-09-30T08:30+0300

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ВАШИНГТОН, 30 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор Meta (запрещена в России как экстремистская) Марк Цукерберг после посещения Белого дома поддержал усиление самостоятельных проверок моделей искусственного интеллекта компаниями, назвав это значительным шагом вперед. Во вторник по времени Вашингтона президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с руководством американских компаний-разработчиков искусственного интеллекта. По итогам встречи компании, среди которых Google, Anthropic, OpenAI, XAI, Meta и Nvidia подписали обязательство усилить меры внутреннего контроля за моделями ИИ. "Я считаю значительным позитивным шагом тот факт, что руководители каждой крупной американской лаборатории (ИИ-компании - ред.) взяли на себя обязательство внедрять надежный внутренний контроль и проводить многоуровневые аудиты и проверки", - написал Цукерберг в соцсети X. Так он отреагировал на пост инвестора Дэвида Сакса, назначенного Трампом ответственным за политику в области ИИ, в котором тот приводит текст подписанного обещания. "Это должно вселить в сотрудников больше уверенности в том, что технология, которую разрабатывает каждая компания, будет работать так, как задумано", - добавил глава Meta. Трамп называл надувательством предположения о том, что "ИИ захватит, поглотит и уничтожит мир, а роботы будут маршировать по нашим городам и избавятся от всех нас". Он допустил лишь мягкие ограничения в сфере ИИ. Американский лидер и другие высокопоставленные члены его администрации заявляли, что раскручивание новостей об угрозах ИИ связано с попыткой демократов повлиять на промежуточные выборы в конгресс.

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технологии, бизнес, вашингтон, сша, дональд трамп, марк цукерберг, meta, openai, xai