Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/glava-873823401.html
Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП
Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП - 30.09.2026, ПРАЙМ
Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП
Госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны, заявила глава... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:53+0300
2026-09-30T19:53+0300
мировая экономика
франция
кристин лагард
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873823401.jpg?1790787212
ПАРИЖ, 30 сен – ПРАЙМ. Госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Когда государственный долг приближается к отметке 120% ВВП, а плана по сдерживанию его роста нет, то это серьезно", - прокомментировала она ситуацию с госдолгом Франции в интервью изданию Croix. Как она отметила, политическая неопределенность и проблемы с бюджетом ухудшают инвестиционный климат страны. Кроме того, Франция с ростом экономики в 0,5%, который ожидается за 2026 год, отстает от среднего по Евросоюзу (0,9%).
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, кристин лагард, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Кристин Лагард, ЕС
19:53 30.09.2026
 
Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП

Глава ЕЦБ Лагард: госдолг Франции приближается к отметке в 120% ВВП

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 30 сен – ПРАЙМ. Госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Когда государственный долг приближается к отметке 120% ВВП, а плана по сдерживанию его роста нет, то это серьезно", - прокомментировала она ситуацию с госдолгом Франции в интервью изданию Croix.
Как она отметила, политическая неопределенность и проблемы с бюджетом ухудшают инвестиционный климат страны. Кроме того, Франция с ростом экономики в 0,5%, который ожидается за 2026 год, отстает от среднего по Евросоюзу (0,9%).
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯКристин ЛагардЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала