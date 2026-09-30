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Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП

Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП - 30.09.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ заявила о приближении госдолга Франции к отметке в 120% ВВП

Госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны, заявила глава... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:53+0300

2026-09-30T19:53+0300

2026-09-30T19:53+0300

мировая экономика

франция

кристин лагард

ес

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ПАРИЖ, 30 сен – ПРАЙМ. Госдолг Франции приближен к отметке в 120% от ВВП, а плана по его сдерживанию у властей нет, что представляет серьезную проблему для страны, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Когда государственный долг приближается к отметке 120% ВВП, а плана по сдерживанию его роста нет, то это серьезно", - прокомментировала она ситуацию с госдолгом Франции в интервью изданию Croix. Как она отметила, политическая неопределенность и проблемы с бюджетом ухудшают инвестиционный климат страны. Кроме того, Франция с ростом экономики в 0,5%, который ожидается за 2026 год, отстает от среднего по Евросоюзу (0,9%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, франция, кристин лагард, ес