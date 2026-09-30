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General Motors отзывает в США более 29 тысяч автомобилей Cadillac

General Motors отзывает в США более 29 тысяч автомобилей Cadillac - 30.09.2026, ПРАЙМ

General Motors отзывает в США более 29 тысяч автомобилей Cadillac

Американский автогигант General Motors (GM) отзывает в США более 29,3 тысячи автомобилей модели Cadillac из-за риска сбоя в работе стеклоподъемника, следует из... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:23+0300

2026-09-30T11:23+0300

2026-09-30T11:29+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Американский автогигант General Motors (GM) отзывает в США более 29,3 тысячи автомобилей модели Cadillac из-за риска сбоя в работе стеклоподъемника, следует из сообщения Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA)."General Motors, LLC (GM) отзывает определенные автомобили Cadillac OPTIQ 2025-2027 годов выпуска. При закрытии передних окон с использованием функции автоматического подъема с пульта управления система может не распознать препятствие и не изменить направление движения стекла на обратное. В связи с этим данные автомобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) №118 "Системы стеклоподъемников с электроприводом", - говорится в сообщении.Таким образом, закрывающееся стекло может защемить пассажира, что повышает риск получения травмы, указывается в сообщении.Отзыву подлежит в общей сложности 29 347 автомобилей, сообщает NHTSA.Для решения проблемы программное обеспечение будет обновлено дилером или посредством технологии беспроводной передачи (over-the-air, OTA) бесплатно. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены 9 ноября, говорится в сообщении.GM выпускает легковые и грузовые автомобили. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В его портфель входят бренды Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC. Штат компании составляет более 90 тысяч сотрудников во всем мире.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сша, general motors, chevrolet