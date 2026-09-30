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Первый в этом сезоне чартер с россиянами встретили в Гоа - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Первый в этом сезоне чартер с россиянами встретили в Гоа
Первый в этом сезоне чартер с россиянами встретили в Гоа - 30.09.2026, ПРАЙМ
Первый в этом сезоне чартер с россиянами встретили в Гоа
Первый международный чартерный рейс "Аэрофлота" в новом туристическом сезоне прибыл в индийский Гоа, его лично встретил министр штата, сообщили местные власти. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:16+0300
2026-09-30T14:24+0300
бизнес
туризм
россия
гоа
аэрофлот
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Первый международный чартерный рейс "Аэрофлота" в новом туристическом сезоне прибыл в индийский Гоа, его лично встретил министр штата, сообщили местные власти. "Министр по вопросам протокола Гоа Маувин Годиньо встретил первый международный чартерный рейс нового туристического сезона 2026-2027 годов в международном аэропорту Даболим. Вместе с ним пассажиров встречали директор аэропорта Акаш Дип, и другие представители администрации аэропорта", - говорится в сообщении департамента информации и связей с общественностью правительства Гоа в соцсети X. По данным властей штата, рейс "Аэрофлота" положил начало новому международному чартерному сезону в Даболиме. Ожидается, что в период с октября по март в Гоа будет выполнено около 144 чартерных рейсов, которые доставят в штат порядка 25920 иностранных туристов.
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бизнес, туризм, россия, гоа, аэрофлот
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ГОА, Аэрофлот
14:16 30.09.2026 (обновлено: 14:24 30.09.2026)
 
Первый в этом сезоне чартер с россиянами встретили в Гоа

Первый международный чартерный рейс "Аэрофлота" в новом туристическом сезоне прибыл в Гоа

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Первый международный чартерный рейс "Аэрофлота" в новом туристическом сезоне прибыл в индийский Гоа, его лично встретил министр штата, сообщили местные власти.
"Министр по вопросам протокола Гоа Маувин Годиньо встретил первый международный чартерный рейс нового туристического сезона 2026-2027 годов в международном аэропорту Даболим. Вместе с ним пассажиров встречали директор аэропорта Акаш Дип, и другие представители администрации аэропорта", - говорится в сообщении департамента информации и связей с общественностью правительства Гоа в соцсети X.
По данным властей штата, рейс "Аэрофлота" положил начало новому международному чартерному сезону в Даболиме. Ожидается, что в период с октября по март в Гоа будет выполнено около 144 чартерных рейсов, которые доставят в штат порядка 25920 иностранных туристов.
 
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