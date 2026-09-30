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Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара
Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара - 30.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара
Государственный внешний и внутренний долг Украины в перерасчете на одного жителя за август увеличился на 54,8 доллара, подсчитало РИА Новости на основе данных... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:05+0300
2026-09-30T16:05+0300
мировая экономика
украина
киев
запад
сергей марченко
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины в перерасчете на одного жителя за август увеличился на 54,8 доллара, подсчитало РИА Новости на основе данных министерства финансов Украины. "По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины. При этом лишь за один месяц долг вырос на 1,37 миллиарда долларов - в конце июля он составлял 214,18 миллиарда долларов. Министр социальной политики Украины Денис Улютин ранее сообщил, что численность населения, проживающего на территории, подконтрольной Киеву, составляет 22-25 миллионов человек. Таким образом, только за август размер государственного долга Украины в перерасчете на одного жителя увеличился на 54,8 доллара: на конец июля долг составлял 8 567,2 доллара на человека, а по итогам августа достиг уже 8 622 доллара при численности населения в 25 миллионов человек. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиардам гривен, или 226 миллиардам долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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40
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40
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мировая экономика, украина, киев, запад, сергей марченко
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Сергей Марченко
16:05 30.09.2026
 
Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара

Минфин Украины: госдолг страны в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины в перерасчете на одного жителя за август увеличился на 54,8 доллара, подсчитало РИА Новости на основе данных министерства финансов Украины.
"По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины.
При этом лишь за один месяц долг вырос на 1,37 миллиарда долларов - в конце июля он составлял 214,18 миллиарда долларов.
Министр социальной политики Украины Денис Улютин ранее сообщил, что численность населения, проживающего на территории, подконтрольной Киеву, составляет 22-25 миллионов человек.
Таким образом, только за август размер государственного долга Украины в перерасчете на одного жителя увеличился на 54,8 доллара: на конец июля долг составлял 8 567,2 доллара на человека, а по итогам августа достиг уже 8 622 доллара при численности населения в 25 миллионов человек.
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета.
По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиардам гривен, или 226 миллиардам долларов.
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДСергей Марченко
 
 
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