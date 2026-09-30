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Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара

Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара - 30.09.2026, ПРАЙМ

Госдолг Украины в перерасчете на одного жителя вырос на 54,8 доллара

Государственный внешний и внутренний долг Украины в перерасчете на одного жителя за август увеличился на 54,8 доллара, подсчитало РИА Новости на основе данных... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:05+0300

2026-09-30T16:05+0300

2026-09-30T16:05+0300

мировая экономика

украина

киев

запад

сергей марченко

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины в перерасчете на одного жителя за август увеличился на 54,8 доллара, подсчитало РИА Новости на основе данных министерства финансов Украины. "По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - указано в информационной справке министерства финансов Украины. При этом лишь за один месяц долг вырос на 1,37 миллиарда долларов - в конце июля он составлял 214,18 миллиарда долларов. Министр социальной политики Украины Денис Улютин ранее сообщил, что численность населения, проживающего на территории, подконтрольной Киеву, составляет 22-25 миллионов человек. Таким образом, только за август размер государственного долга Украины в перерасчете на одного жителя увеличился на 54,8 доллара: на конец июля долг составлял 8 567,2 доллара на человека, а по итогам августа достиг уже 8 622 доллара при численности населения в 25 миллионов человек. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиардам гривен, или 226 миллиардам долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

киев

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мировая экономика, украина, киев, запад, сергей марченко