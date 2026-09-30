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Госдолг Финляндии за пять лет вырос до рекордных 90,3% ВВП
Госдолг Финляндии за пять лет вырос до рекордных 90,3% ВВП - 30.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Финляндии за пять лет вырос до рекордных 90,3% ВВП
Государственный долг Финляндии за пять лет вырос с 75% до рекордных 90,3% ВВП, сообщило статистическое управление страны. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:15+0300
2026-09-30T17:15+0300
2026-09-30T17:15+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственный долг Финляндии за пять лет вырос с 75% до рекордных 90,3% ВВП, сообщило статистическое управление страны.
"Государственный долг по отношению к ВВП во втором квартале года вырос до 90,3%", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там уточняется, что это рекордный показатель соотношения госдолга к ВВП. По данным главного актуария статистического управления Ханны Бьерклунд, которые приводятся в сообщении ведомства, пять лет назад этот показатель составлял около 75%.
Самый низкий уровень в 2000-х годах, как уточнила Бьерклунд, был в третьем квартале 2008 года и составлял 30,7% ВВП.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял в интервью РИА Новости, что Финляндия переживает кризис из-за разрыва отношений с Россией: в стране рекордная безработица, нулевой рост ВВП, стремительный рост госдолга и хронический дефицит бюджета.
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мировая экономика, финляндия, хельсинки
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
Госдолг Финляндии за пять лет вырос до рекордных 90,3% ВВП
Госдолг Финляндии за пять лет вырос до рекордных 90,3% ВВП
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Государственный долг Финляндии за пять лет вырос с 75% до рекордных 90,3% ВВП, сообщило статистическое управление страны.
"Государственный долг по отношению к ВВП во втором квартале года вырос до 90,3%", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там уточняется, что это рекордный показатель соотношения госдолга к ВВП. По данным главного актуария статистического управления Ханны Бьерклунд, которые приводятся в сообщении ведомства, пять лет назад этот показатель составлял около 75%.
Самый низкий уровень в 2000-х годах, как уточнила Бьерклунд, был в третьем квартале 2008 года и составлял 30,7% ВВП.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял в интервью РИА Новости, что Финляндия переживает кризис из-за разрыва отношений с Россией: в стране рекордная безработица, нулевой рост ВВП, стремительный рост госдолга и хронический дефицит бюджета.