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Госдума утвердила комитеты по уголовному законодательству и ИИ

Госдума утвердила комитеты по уголовному законодательству и ИИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

Госдума утвердила комитеты по уголовному законодательству и ИИ

Госдума на первом пленарном заседании утвердила два новых комитета, которые будут работать в девятом созыве: комитет по уголовному и административному... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:03+0300

2026-09-30T13:03+0300

2026-09-30T13:03+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Госдума на первом пленарном заседании утвердила два новых комитета, которые будут работать в девятом созыве: комитет по уголовному и административному законодательству и комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Изменения связаны с решением разделить комитет по государственному строительству и законодательству, а также выделить отдельное направление по цифровым технологиям. Комитет по уголовному и административному законодательству создан путем разделения прежнего комитета по государственному строительству и законодательству. Такое решение принято для снижения нагрузки на объединенный комитет, который курировал широкий спектр вопросов. Комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству стал правопреемником второй части прежнего комитета. Комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту сформирован для контроля регулирования технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем. Кандидатуры председателей новых комитетов планируется утвердить на первом пленарном заседании палаты. Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина".

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финансы, госдума, единая россия, кпрф