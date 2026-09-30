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Госдума избрала председателей комитетов девятого созыва

Госдума избрала председателей комитетов девятого созыва - 30.09.2026, ПРАЙМ

Госдума избрала председателей комитетов девятого созыва

Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва избрала председателей 34 комитетов: 20 из них возглавят представители "Единой России", пять - от КПРФ, а... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:04+0300

2026-09-30T13:04+0300

2026-09-30T15:23+0300

россия

дальний восток

арктика

андрей макаров

максим топилин

николай шульгинов

единая россия

кпрф

лдпр

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Госдума на первом пленарном заседании девятого созыва избрала председателей 34 комитетов: 20 из них возглавят представители "Единой России", пять - от КПРФ, а ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия" получат по три комитета каждая. От "Единой России" комитет по бюджету и налогам возглавил Андрей Макаров, по экономической политике - Максим Топилин, по промышленности и торговле - Владимир Гутенев, по энергетике - Николай Шульгинов, по транспорту - Евгений Москвичев, по строительству и ЖКХ - Сергей Пахомов. Также от "Единой России" председателями избраны: Павел Крашенинников - комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Юрий Петров - по уголовному и административному законодательству, Василий Пискарев - по безопасности и противодействию коррупции, Олег Морозов - по контролю, Петр Толстой - по международным делам, Ирина Гусева - по региональной политике и местному самоуправлению. Кроме того, от ЕР комитеты возглавили: Сергей Боярский - по информационной политике, информационным технологиям и связи, Александр Сидякин - по цифровому развитию и искусственному интеллекту, Ирина Белых - по просвещению, Владислав Головин - по молодежной политике, Ольга Казакова - по культуре, Олег Матыцин - по физической культуре и спорту, Владимир Иванов - по делам национальностей, а Владимир Касатонов - по обороне. От КПРФ комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства возглавила Нина Останина, по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - Леонид Калашников, по аграрным вопросам - Владимир Кашин, а по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов. От ЛДПР комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов возглавила Элеонора Кавшар, по охране здоровья - Владимир Сысоев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Борис Чернышов. От "Новых людей" комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры возглавил Тимур Каноков, по малому и среднему предпринимательству - Станислав Дружинин, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - Елена Панова. От "Справедливой России" главой комитета по финансовому рынку стал Анатолий Аксаков, по науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, по защите конкуренции - Валерий Гартунг. Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, андрей макаров, максим топилин, николай шульгинов, единая россия, кпрф, лдпр