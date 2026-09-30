https://1prime.ru/20260930/gosduma-873806536.html
Путин назвал основную задачу работы Госдумы
Путин назвал основную задачу работы Госдумы - 30.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал основную задачу работы Госдумы
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей работы депутатов Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:34+0300
2026-09-30T14:34+0300
2026-09-30T14:44+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей работы депутатов Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян. Глава государства в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной Думы девятого созыва. В своем выступлении Путин отметил, что российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее и служить людям. "Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала - всех без исключения регионов. Вы представляете их жителей, многонациональный народ России в высшем представительном органе страны - в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан", - сказал Путин. Он отметил, что исполнение запросов в этой области определяет эффективность работы власти. "Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей", - подчеркнул Путин.Президент добавил, что в полном объеме должны быть и будут выполнены социальные обязательства государства перед гражданами.
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общество , россия, владимир путин, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
Путин назвал основную задачу работы Госдумы
Путин назвал основной задачей работы Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей работы депутатов Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян.
Глава государства в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной Думы девятого созыва. В своем выступлении Путин отметил, что российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее и служить людям.
"Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала - всех без исключения регионов. Вы представляете их жителей, многонациональный народ России в высшем представительном органе страны - в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан", - сказал Путин.
Он отметил, что исполнение запросов в этой области определяет эффективность работы власти.
"Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей", - подчеркнул Путин.
Президент добавил, что в полном объеме должны быть и будут выполнены социальные обязательства государства перед гражданами.