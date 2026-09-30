Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал основную задачу работы Госдумы - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/gosduma-873806536.html
Путин назвал основную задачу работы Госдумы
Путин назвал основную задачу работы Госдумы - 30.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал основную задачу работы Госдумы
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей работы депутатов Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:34+0300
2026-09-30T14:44+0300
общество
россия
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873806536.jpg?1790768642
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей работы депутатов Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян. Глава государства в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной Думы девятого созыва. В своем выступлении Путин отметил, что российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее и служить людям. "Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала - всех без исключения регионов. Вы представляете их жителей, многонациональный народ России в высшем представительном органе страны - в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан", - сказал Путин. Он отметил, что исполнение запросов в этой области определяет эффективность работы власти. "Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей", - подчеркнул Путин.Президент добавил, что в полном объеме должны быть и будут выполнены социальные обязательства государства перед гражданами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин, госдума
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
14:34 30.09.2026 (обновлено: 14:44 30.09.2026)
 
Путин назвал основную задачу работы Госдумы

Путин назвал основной задачей работы Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей работы депутатов Госдумы повышение уровня и качества жизни россиян.
Глава государства в среду приехал на первое пленарное заседание Государственной Думы девятого созыва. В своем выступлении Путин отметил, что российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее и служить людям.
"Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала - всех без исключения регионов. Вы представляете их жителей, многонациональный народ России в высшем представительном органе страны - в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан", - сказал Путин.
Он отметил, что исполнение запросов в этой области определяет эффективность работы власти.
"Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей", - подчеркнул Путин.
Президент добавил, что в полном объеме должны быть и будут выполнены социальные обязательства государства перед гражданами.
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала