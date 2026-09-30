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Госдума рассмотрит законопроект о повышении страховки по вкладам в банках

Госдума рассмотрит законопроект о повышении страховки по вкладам в банках - 30.09.2026, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит законопроект о повышении страховки по вкладам в банках

Законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в банках РФ в целях повышения их привлекательности планируется вынести на... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:24+0300

2026-09-30T16:24+0300

2026-09-30T16:27+0300

финансы

банки

россия

михаил мишустин

госдума

банк россии

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в банках РФ в целях повышения их привлекательности планируется вынести на рассмотрение Госдумы в первом чтении 1 октября, сообщили РИА Новости в профильном думском комитете по финансовому рынку. Комитет поддерживает его принятие. Документ внесен правительством РФ. Он увеличивает с 1 января 2027 года с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет. До аналогичного уровня повышается и возмещение по вкладам на срок от одного до трех лет, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Ранее страховку увеличили до 2,8 миллиона рублей для таких безотзывных вкладов, внесенных на три года и более. Существенно увеличивается и максимальный объем страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. Размер страхового возмещения по таким счетам повышается в три раза – до 30 миллионов рублей. В случае банкротства банка или застройщика государство компенсирует эту сумму покупателям новостроек, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом эти изменения будут интересны для тех, кто получает доход от банковских вложений, и станут способствовать повышению объема долгосрочных инвестиций в экономику, считает он. Мишустин подчеркивал, что стимулирование притока инвестиций в экономику сегодня является одной из ключевых задач. В связи с этим правительство совместно с Банком России активно развивает соответствующие механизмы, в том числе способствующие формированию так называемых длинных денег.

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финансы, банки, россия, михаил мишустин, госдума, банк россии