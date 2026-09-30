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На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений на семейную выплату

На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений на семейную выплату - 30.09.2026, ПРАЙМ

На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений на семейную выплату

Более 4,6 миллиона заявлений подано на "Госуслугах" с целью получить новую семейную выплату, рассказало Минцифры России. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:39+0300

2026-09-30T12:39+0300

2026-09-30T12:53+0300

бизнес

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 4,6 миллиона заявлений подано на "Госуслугах" с целью получить новую семейную выплату, рассказало Минцифры России. Семейная выплата - новая мера финансовой господдержки работающих родителей с двумя и более детьми. Она появилась в этом году. "На "Госуслугах" на нее подали более 4,6 миллиона заявлений. Сегодня последний день, чтобы успеть оформить выплату за 2025 год", - сообщило ведомство. Там уточнили, что условия получения выплаты - наличие в семье двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются очно). Также выплата полагается, если у заявителя и хотя бы двух детей в семье есть гражданство РФ и они постоянно проживают в России. Кроме того, должны быть соблюдены условия уровня дохода и имущественной обеспеченности семьи, заявитель обязан оплатил НДФЛ за предыдущий год, а также у заявителя не должно быть задолженности по алиментам.

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бизнес, россия, минцифры