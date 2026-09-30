https://1prime.ru/20260930/gosuslugi-873799702.html
На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений на семейную выплату
На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений на семейную выплату - 30.09.2026, ПРАЙМ
На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений на семейную выплату
Более 4,6 миллиона заявлений подано на "Госуслугах" с целью получить новую семейную выплату, рассказало Минцифры России. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T12:39+0300
2026-09-30T12:39+0300
2026-09-30T12:53+0300
бизнес
россия
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873799702.jpg?1790762006
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 4,6 миллиона заявлений подано на "Госуслугах" с целью получить новую семейную выплату, рассказало Минцифры России. Семейная выплата - новая мера финансовой господдержки работающих родителей с двумя и более детьми. Она появилась в этом году. "На "Госуслугах" на нее подали более 4,6 миллиона заявлений. Сегодня последний день, чтобы успеть оформить выплату за 2025 год", - сообщило ведомство. Там уточнили, что условия получения выплаты - наличие в семье двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются очно). Также выплата полагается, если у заявителя и хотя бы двух детей в семье есть гражданство РФ и они постоянно проживают в России. Кроме того, должны быть соблюдены условия уровня дохода и имущественной обеспеченности семьи, заявитель обязан оплатил НДФЛ за предыдущий год, а также у заявителя не должно быть задолженности по алиментам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минцифры
На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений на семейную выплату
На "Госуслугах" подали более 4,6 миллиона заявлений для получения новой семейной выплаты
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 4,6 миллиона заявлений подано на "Госуслугах" с целью получить новую семейную выплату, рассказало Минцифры России.
Семейная выплата - новая мера финансовой господдержки работающих родителей с двумя и более детьми. Она появилась в этом году.
"На "Госуслугах" на нее подали более 4,6 миллиона заявлений. Сегодня последний день, чтобы успеть оформить выплату за 2025 год", - сообщило ведомство.
Там уточнили, что условия получения выплаты - наличие в семье двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются очно). Также выплата полагается, если у заявителя и хотя бы двух детей в семье есть гражданство РФ и они постоянно проживают в России.
Кроме того, должны быть соблюдены условия уровня дохода и имущественной обеспеченности семьи, заявитель обязан оплатил НДФЛ за предыдущий год, а также у заявителя не должно быть задолженности по алиментам.