https://1prime.ru/20260930/guardian-873795112.html
Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги
Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги - 30.09.2026, ПРАЙМ
Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги
Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:47+0300
2026-09-30T10:47+0300
2026-09-30T10:50+0300
мировая экономика
украина
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий украинского министра экономики Александра Кравченко. "Каждый час работы ракетные тревоги обходится Украине приблизительно в 45 миллионов долларов из-за простоя предприятий", - говорится в материале на сайте издания. Как отмечается в публикации, включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников предприятий покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика Украины несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий. Постоянные тревоги, в некоторых регионах длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью ВСУ к борьбе с новыми дронами ВС РФ, заявил западным журналистам Кравченко. По его данным, только в этом году украинская промышленность понесла ущерб около 10 миллиардов долларов. В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстает от России в "гонке дронов" и так и не смогла создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, всу, вс рф
Мировая экономика, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги
Guardian: Украина теряет по $45 млн за час воздушной тревоги из-за простоя предприятий
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий украинского министра экономики Александра Кравченко.
"Каждый час работы ракетные тревоги обходится Украине
приблизительно в 45 миллионов долларов из-за простоя предприятий", - говорится в материале на сайте издания.
Как отмечается в публикации, включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников предприятий покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика Украины несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий.
Постоянные тревоги, в некоторых регионах длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью ВСУ
к борьбе с новыми дронами ВС РФ
, заявил западным журналистам Кравченко. По его данным, только в этом году украинская промышленность понесла ущерб около 10 миллиардов долларов.
В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстает от России в "гонке дронов" и так и не смогла создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками.