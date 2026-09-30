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Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги

Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги - 30.09.2026, ПРАЙМ

Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги

Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:47+0300

2026-09-30T10:47+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий украинского министра экономики Александра Кравченко. "Каждый час работы ракетные тревоги обходится Украине приблизительно в 45 миллионов долларов из-за простоя предприятий", - говорится в материале на сайте издания. Как отмечается в публикации, включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников предприятий покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика Украины несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий. Постоянные тревоги, в некоторых регионах длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью ВСУ к борьбе с новыми дронами ВС РФ, заявил западным журналистам Кравченко. По его данным, только в этом году украинская промышленность понесла ущерб около 10 миллиардов долларов. В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстает от России в "гонке дронов" и так и не смогла создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками.

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мировая экономика, украина, всу, вс рф