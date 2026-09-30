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Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги
Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги - 30.09.2026, ПРАЙМ
Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги
Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:47+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий украинского министра экономики Александра Кравченко. "Каждый час работы ракетные тревоги обходится Украине приблизительно в 45 миллионов долларов из-за простоя предприятий", - говорится в материале на сайте издания. Как отмечается в публикации, включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников предприятий покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика Украины несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий. Постоянные тревоги, в некоторых регионах длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью ВСУ к борьбе с новыми дронами ВС РФ, заявил западным журналистам Кравченко. По его данным, только в этом году украинская промышленность понесла ущерб около 10 миллиардов долларов. В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстает от России в "гонке дронов" и так и не смогла создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками.
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мировая экономика, украина, всу, вс рф
Мировая экономика, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ
10:47 30.09.2026 (обновлено: 10:50 30.09.2026)
 
Guardian: Украина теряет 45 миллионов долларов за час воздушной тревоги

Guardian: Украина теряет по $45 млн за час воздушной тревоги из-за простоя предприятий

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Украина теряет по 45 миллионов долларов дохода в час из-за простоя предприятий во время воздушной тревоги, сообщила газета Guardian, ссылаясь на комментарий украинского министра экономики Александра Кравченко.
"Каждый час работы ракетные тревоги обходится Украине приблизительно в 45 миллионов долларов из-за простоя предприятий", - говорится в материале на сайте издания.
Как отмечается в публикации, включенная воздушная тревога вынуждает сотрудников предприятий покидать рабочие места, останавливая работу предприятия на время угрозы. Таким образом, экономика Украины несет заметные убытки даже за счет работоспособных предприятий.
Постоянные тревоги, в некоторых регионах длящиеся по 10 часов в день, обусловлены неготовностью ВСУ к борьбе с новыми дронами ВС РФ, заявил западным журналистам Кравченко. По его данным, только в этом году украинская промышленность понесла ущерб около 10 миллиардов долларов.
В августе советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов признал, что Украина отстает от России в "гонке дронов" и так и не смогла создать перехватчик для борьбы с реактивными беспилотниками.
 
Мировая экономикаУКРАИНАВСУВС РФ
 
 
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