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Х5 запустила доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки"

Х5 запустила доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки" - 30.09.2026, ПРАЙМ

Х5 запустила доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки"

Ритейлер Х5 запустил доставку из аптек вместе с продуктами из сети "Пятерочка", сообщили в компании. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:23+0300

2026-09-30T11:23+0300

2026-09-30T11:27+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Х5 запустил доставку из аптек вместе с продуктами из сети "Пятерочка", сообщили в компании. "Х5 расширила возможности доставки: теперь пользователи могут добавить к привычной продуктовой корзине товары из аптек "Горздрав" и получить все в рамках одного заказа", - говорится в сообщении. В компании отметили, что сейчас к сервису подключено около 850 аптек в 26 субъектах РФ. Там уточнили, что в зависимости от аптеки пользователям доступно до 1 тысячи товаров, в том числе безрецептурные лекарственные препараты, витамины, аптечная косметика и медицинские изделия.

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