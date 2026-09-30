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Х5 запустила доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки"
Х5 запустила доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Х5 запустила доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки"
Ритейлер Х5 запустил доставку из аптек вместе с продуктами из сети "Пятерочка", сообщили в компании. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:23+0300
2026-09-30T11:23+0300
2026-09-30T11:27+0300
бизнес
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Х5 запустил доставку из аптек вместе с продуктами из сети "Пятерочка", сообщили в компании. "Х5 расширила возможности доставки: теперь пользователи могут добавить к привычной продуктовой корзине товары из аптек "Горздрав" и получить все в рамках одного заказа", - говорится в сообщении. В компании отметили, что сейчас к сервису подключено около 850 аптек в 26 субъектах РФ. Там уточнили, что в зависимости от аптеки пользователям доступно до 1 тысячи товаров, в том числе безрецептурные лекарственные препараты, витамины, аптечная косметика и медицинские изделия.
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бизнес
Х5 запустила доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки"
Ритейлер Х5 запустил доставку из аптек вместе с продуктами из "Пятерочки"
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Ритейлер Х5 запустил доставку из аптек вместе с продуктами из сети "Пятерочка", сообщили в компании.
"Х5 расширила возможности доставки: теперь пользователи могут добавить к привычной продуктовой корзине товары из аптек "Горздрав" и получить все в рамках одного заказа", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что сейчас к сервису подключено около 850 аптек в 26 субъектах РФ.
Там уточнили, что в зависимости от аптеки пользователям доступно до 1 тысячи товаров, в том числе безрецептурные лекарственные препараты, витамины, аптечная косметика и медицинские изделия.