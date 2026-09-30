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Индексы Китая и Южной Кореи закрыли третий квартал сильнейшим снижением

Индексы Китая и Южной Кореи закрыли третий квартал сильнейшим снижением - 30.09.2026, ПРАЙМ

Индексы Китая и Южной Кореи закрыли третий квартал сильнейшим снижением

По итогам третьего квартала основные фондовые индексы Китая и Южной Кореи показали сильнейшее квартальное снижение за несколько лет, в том числе южнокорейский... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:56+0300

2026-09-30T14:56+0300

2026-09-30T15:04+0300

рынок

мировая экономика

китай

южная корея

kospi

shenzhen composite

hang seng index

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. По итогам третьего квартала основные фондовые индексы Китая и Южной Кореи показали сильнейшее квартальное снижение за несколько лет, в том числе южнокорейский KOSPI - с 2020 года, индексы Китая - с 2022 года, следует из данных торгов. Так, за третий квартал южнокорейский KOSPI упал на 19,3%, что стало сильнейшим квартальным снижением с первого квартала 2020 года. Таким образом, показатель прервал продолжавшийся шесть кварталов подряд рост. С начала года индекс при этом продемонстрировал увеличение на 62,3%. Торги среды KOSPI закрыл снижением на 0,48%, до 6838,04 пункта. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite в июле-сентябре снизился на 6,2%, что стало сильнейшим снижением с третьего квартала 2022 года. С начала года индекс уменьшился на 3,2%, а в сентябре - опустился на 3,6%. В среду индекс закрылся ростом на 0,31%, до 3842,19 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite за три месяца сократился сразу на 15,4%, показав сильнейшее падение с первого квартала 2022 года, с начала года - уменьшился на 5%, в сентябре - снизился на 6,3%. В среду индекс уменьшился на 0,23%, до 2404,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index в третьем квартале вырос на 7,6%, с начала года - опустился на 4%, в сентябре - снизился на 3,7%. В среду показатель закрыл торги увеличением на 0,37%, до 24 613,27 пункта. А австралийский S&P/ASX 200 за квартал показал символический рост на 0,1%, с начала года - поднялся на 0,9%, в сентябре - сократился на 3,2%. В среду индекс закрылся ростом на 0,92%, до 8789,3 пункта.

китай

южная корея

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рынок, мировая экономика, китай, южная корея, kospi, shenzhen composite, hang seng index