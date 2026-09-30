https://1prime.ru/20260930/indeksy-873823486.html
Фондовые индексы Европы закрылись падением на 2-4%
Фондовые индексы Европы закрылись падением на 2-4% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись падением на 2-4%
Фондовые индексы Европы завершили сентябрь падением на 2-4%, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T20:02+0300
2026-09-30T20:02+0300
2026-09-30T20:02+0300
рынок
индексы
сша
европа
ближний восток
dax
ецб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873823486.jpg?1790787754
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили сентябрь падением на 2-4%, следует из данных торгов.
По итогам сентября британский индекс FTSE 100 снизился на 2% в месячном выражении - до 10 606,00 пункта, французский CAC 40 упал на 4,4% - до 7964,51 пункта, а немецкий DAX - на 4%, до 25 199,19 пункта.
Аналитики отмечают, что на динамику повлияли шоковые изменения цен на энергоносители, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.
При этом ухудшение состояния государственных финансов и избыток эмиссионных облигаций побудили крупнейшие центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США и Европейский центральный банк, повысить процентные ставки или занять более жесткую позицию в этом месяце.
Так, ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания повысил базовую процентную ставку до 2,65% с 2,4% годовых. А ФРС США подняла базовую ставку впервые с 2023 года - на 25 б.п., до 3,75-4% годовых.
"(Глава ФРС) Кевин Уорш занял более жесткую позицию, чем мы ожидали, и поставил нас на путь повышения ставок, и это задало тон всему месяцу", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка в IG Group Крис Бошамп (Chris Beauchamp).
сша
европа
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, сша, европа, ближний восток, dax, ецб
Рынок, Индексы, США, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, DAX, ЕЦБ
Фондовые индексы Европы закрылись падением на 2-4%
Фондовые индексы Европы завершили сентябрь падением на 2-4%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили сентябрь падением на 2-4%, следует из данных торгов.
По итогам сентября британский индекс FTSE 100 снизился на 2% в месячном выражении - до 10 606,00 пункта, французский CAC 40 упал на 4,4% - до 7964,51 пункта, а немецкий DAX - на 4%, до 25 199,19 пункта.
Аналитики отмечают, что на динамику повлияли шоковые изменения цен на энергоносители, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.
При этом ухудшение состояния государственных финансов и избыток эмиссионных облигаций побудили крупнейшие центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США и Европейский центральный банк, повысить процентные ставки или занять более жесткую позицию в этом месяце.
Так, ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания повысил базовую процентную ставку до 2,65% с 2,4% годовых. А ФРС США подняла базовую ставку впервые с 2023 года - на 25 б.п., до 3,75-4% годовых.
"(Глава ФРС) Кевин Уорш занял более жесткую позицию, чем мы ожидали, и поставил нас на путь повышения ставок, и это задало тон всему месяцу", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка в IG Group Крис Бошамп (Chris Beauchamp).