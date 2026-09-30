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Фондовые индексы Европы закрылись падением на 2-4%

Фондовые индексы Европы закрылись падением на 2-4% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы закрылись падением на 2-4%

Фондовые индексы Европы завершили сентябрь падением на 2-4%, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T20:02+0300

2026-09-30T20:02+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили сентябрь падением на 2-4%, следует из данных торгов. По итогам сентября британский индекс FTSE 100 снизился на 2% в месячном выражении - до 10 606,00 пункта, французский CAC 40 упал на 4,4% - до 7964,51 пункта, а немецкий DAX - на 4%, до 25 199,19 пункта. Аналитики отмечают, что на динамику повлияли шоковые изменения цен на энергоносители, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. При этом ухудшение состояния государственных финансов и избыток эмиссионных облигаций побудили крупнейшие центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США и Европейский центральный банк, повысить процентные ставки или занять более жесткую позицию в этом месяце. Так, ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания повысил базовую процентную ставку до 2,65% с 2,4% годовых. А ФРС США подняла базовую ставку впервые с 2023 года - на 25 б.п., до 3,75-4% годовых. "(Глава ФРС) Кевин Уорш занял более жесткую позицию, чем мы ожидали, и поставил нас на путь повышения ставок, и это задало тон всему месяцу", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка в IG Group Крис Бошамп (Chris Beauchamp).

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рынок, индексы, сша, европа, ближний восток, dax, ецб