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Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей
Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей
Инвестиции в геологоразведку графита в России по итогам года превысят 300 миллионов рублей, следует из слов главы Минприроды Александра Козлова. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:23+0300
2026-09-30T11:23+0300
россия
александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в геологоразведку графита в России по итогам года превысят 300 миллионов рублей, следует из слов главы Минприроды Александра Козлова. "Россия увеличивает инвестиции в геологоразведку графита. Если за три предыдущих года вложено 536,3 миллиона рублей, то на 2026 год запланировано свыше 306 миллионов рублей", - приводит пресс-служба его слова в сообщении. Отмечается, что графит – стратегический минерал для российской экономики. Он применяется в карандашах, в металлургии и атомной промышленности, а также для изготовления тормозных колодок. Кроме того, графит используется в литий-ионных аккумуляторах. Он служит основным компонентом материала анодов, то есть отрицательных электродов, способствует перемещению ионов лития и тем самым обеспечивает бесперебойную работу аккумулятора.
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россия, александр козлов, минприроды
РОССИЯ, Александр Козлов, Минприроды
11:23 30.09.2026
 
Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей

Козлов: инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в геологоразведку графита в России по итогам года превысят 300 миллионов рублей, следует из слов главы Минприроды Александра Козлова.
"Россия увеличивает инвестиции в геологоразведку графита. Если за три предыдущих года вложено 536,3 миллиона рублей, то на 2026 год запланировано свыше 306 миллионов рублей", - приводит пресс-служба его слова в сообщении.
Отмечается, что графит – стратегический минерал для российской экономики. Он применяется в карандашах, в металлургии и атомной промышленности, а также для изготовления тормозных колодок.
Кроме того, графит используется в литий-ионных аккумуляторах. Он служит основным компонентом материала анодов, то есть отрицательных электродов, способствует перемещению ионов лития и тем самым обеспечивает бесперебойную работу аккумулятора.
 
РОССИЯАлександр КозловМинприроды
 
 
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