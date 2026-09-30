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Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей

Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в геологоразведку графита в России превысят 300 миллионов рублей

Инвестиции в геологоразведку графита в России по итогам года превысят 300 миллионов рублей, следует из слов главы Минприроды Александра Козлова. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:23+0300

2026-09-30T11:23+0300

2026-09-30T11:23+0300

россия

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в геологоразведку графита в России по итогам года превысят 300 миллионов рублей, следует из слов главы Минприроды Александра Козлова. "Россия увеличивает инвестиции в геологоразведку графита. Если за три предыдущих года вложено 536,3 миллиона рублей, то на 2026 год запланировано свыше 306 миллионов рублей", - приводит пресс-служба его слова в сообщении. Отмечается, что графит – стратегический минерал для российской экономики. Он применяется в карандашах, в металлургии и атомной промышленности, а также для изготовления тормозных колодок. Кроме того, графит используется в литий-ионных аккумуляторах. Он служит основным компонентом материала анодов, то есть отрицательных электродов, способствует перемещению ионов лития и тем самым обеспечивает бесперебойную работу аккумулятора.

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россия, александр козлов, минприроды