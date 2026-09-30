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Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики
Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики - 30.09.2026, ПРАЙМ
Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики
Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики, в том числе в области малых модульных реакторов, заявила премьер-министр Италии... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T00:38+0300
2026-09-30T00:38+0300
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РИМ, 30 сен - ПРАЙМ. Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики, в том числе в области малых модульных реакторов, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
По ее словам, энергетика вошла в число ключевых направлений принятого Италией и Чехией Плана действий на 2026-2030 годы. Мелони отметила, что обе страны стремятся диверсифицировать источники энергоснабжения и укрепить устойчивый энергетический баланс.
"Это дает, на мой взгляд, возможность воспользоваться взаимодополняемостью наших производственных систем, стать также технологическими и промышленными партнерами, начиная со сценария, который особенно сближает нас в последние недели, - это ядерная энергетика нового поколения", - сказала Мелони в Праге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
По ее словам, Чехия инвестирует в развитие малых модульных реакторов, а Италия недавно возобновила работу над атомной энергетикой после перерыва, продолжавшегося несколько десятилетий.
Итальянский премьер также сообщила, что план предусматривает развитие взаимных инвестиций.
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мировая экономика, италия, чехия, прага
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ЧЕХИЯ, Прага
Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики
Мелони: Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в атомной энергетике
РИМ, 30 сен - ПРАЙМ. Италия и Чехия намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики, в том числе в области малых модульных реакторов, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
По ее словам, энергетика вошла в число ключевых направлений принятого Италией и Чехией Плана действий на 2026-2030 годы. Мелони отметила, что обе страны стремятся диверсифицировать источники энергоснабжения и укрепить устойчивый энергетический баланс.
"Это дает, на мой взгляд, возможность воспользоваться взаимодополняемостью наших производственных систем, стать также технологическими и промышленными партнерами, начиная со сценария, который особенно сближает нас в последние недели, - это ядерная энергетика нового поколения", - сказала Мелони в Праге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
По ее словам, Чехия инвестирует в развитие малых модульных реакторов, а Италия недавно возобновила работу над атомной энергетикой после перерыва, продолжавшегося несколько десятилетий.
Итальянский премьер также сообщила, что план предусматривает развитие взаимных инвестиций.