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Италия направит 14 млрд евро на снижение энергозатрат для компаний

Италия направит 14 млрд евро на снижение энергозатрат для компаний - 30.09.2026, ПРАЙМ

Италия направит 14 млрд евро на снижение энергозатрат для компаний

Италия планирует направить 14 миллиардов евро, полученных благодаря расширению бюджетной гибкости ЕС, на снижение энергозатрат для компаний, заявила... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T21:09+0300

2026-09-30T21:09+0300

2026-09-30T21:09+0300

мировая экономика

италия

европа

люксембург

ес

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РИМ, 30 сен - ПРАЙМ. Италия планирует направить 14 миллиардов евро, полученных благодаря расширению бюджетной гибкости ЕС, на снижение энергозатрат для компаний, заявила премьер-министр Джорджа Мелони. "Один из главных вопросов, над которым мы работаем, касается большей гибкости, которую мы получили в Европе для противодействия энергетическому кризису: речь идет о доступных в общей сложности более 14 миллиардов евро на два года", - сказала Мелони на мероприятии, организованном газетой Gazzettino. По ее словам, эти средства планируется использовать для "структурного снижения цен на энергию для предприятий", которые являются для нее "абсолютным приоритетом". При этом Мелони заявила, что Италия намерена обратиться к руководству ЕС за дополнительной гибкостью в применении бюджетных правил с учетом влияния роста инфляции, вызванного повышением стоимости энергоресурсов. "Мы уже подняли на заседании Ecofin вопрос о необходимости учитывать более высокую инфляцию при расчете европейских параметров, которые необходимо соблюдать … Другие государства-члены движутся в том же направлении", - сказала премьер. "Я намерена вновь обратиться к Еврокомиссии: я напишу председателю фон дер Ляйен, чтобы этот вопрос был рассмотрен на заседании, которое состоится на следующей неделе в Люксембурге, а затем, разумеется, на следующем заседании саммита ЕС через две недели", - добавила она.

италия

европа

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мировая экономика, италия, европа, люксембург, ес