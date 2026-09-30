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"Яндекс" может стать альтернативой Google в Индонезии, заявил директор ICT

"Яндекс" может стать альтернативой Google в Индонезии, заявил директор ICT - 30.09.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" может стать альтернативой Google в Индонезии, заявил директор ICT

Российский "Яндекс" может стать альтернативой Google на рынке поисковых систем Индонезии, возможности для расширения присутствия российской компании открываются | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:48+0300

2026-09-30T12:48+0300

2026-09-30T12:54+0300

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ДЖАКАРТА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский "Яндекс" может стать альтернативой Google на рынке поисковых систем Индонезии, возможности для расширения присутствия российской компании открываются на фоне обсуждения технологического сотрудничества Москвы и Джакарты, заявил директор индонезийского института ICT Institute Херу Сутади. "Сотрудничество в области спутников и искусственного интеллекта можно расширить на исследования, подготовку кадров, облачные и поисковые технологии, а также разработку цифровых сервисов. У "Яндекса" уже есть опыт в области поисковых систем и ИИ, а правительство Индонезии ранее также допускало возможность сотрудничества с компанией", - сказал Сутади изданию Bisnis.com. Издание отмечает, что сейчас доминирующее положение в стране сохраняет Google. Согласно приведенным данным за август 2026 года, его доля на индонезийском рынке поисковых систем составляла около 93,07%, тогда как доля "Яндекса" - 0,59%. Эксперт в свою очередь назвал развитие "Яндекса" в Индонезии возможным как с технологической, так и с коммерческой точки зрения. По его оценке, появление альтернативных поисковых систем и, в частности, расширение присутствия российской компании увеличит выбор для потребителей и будет способствовать конкуренции. Сутади отметил, что для привлечения пользователей необходимо учитывать особенности индонезийского языка, обеспечивать индексацию местных ресурсов, качество поисковой выдачи, конфиденциальность и безопасность данных. Эксперт также подчеркнул, что сотрудничество с зарубежными технологическими компаниями должно сопровождаться передачей знаний и подготовкой местных специалистов. "Цель заключается не просто в замене доминирующей глобальной платформы, а в укреплении цифровой самостоятельности Индонезии", - заявил он. Как отмечает издание, представители России и министерства связи и цифровых технологий Индонезии 23 сентября в Джакарте обсудили сотрудничество в области спутниковых технологий и искусственного интеллекта. Российская делегация также предложила образовательные программы и создание лабораторий в Индонезии, где студенты могли бы изучать спутниковые технологии и получать практические навыки работы с ними.

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