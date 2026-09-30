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Юрист предупредил о последствиях упаковки недвижимости в ПИФы

Юрист предупредил о последствиях упаковки недвижимости в ПИФы - 30.09.2026, ПРАЙМ

Юрист предупредил о последствиях упаковки недвижимости в ПИФы

Упаковка недвижимости в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ради оптимизации налогового бремени грозит в будущем проблемами с Федеральной налоговой службой,... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:21+0300

2026-09-30T08:21+0300

2026-09-30T08:21+0300

недвижимость

финансы

москва

фнс россии

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Упаковка недвижимости в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ради оптимизации налогового бремени грозит в будущем проблемами с Федеральной налоговой службой, считает управляющий партнер Consul Group Сергей Пивоварчик. По его данным, в 2020 году ПИФам принадлежало около 2,3 миллиона квадратных метров московских зданий и помещений, а сейчас – в 2,4 раза больше, то есть почти 5,6 миллиона квадратных метров, а само количество фондов, у которых находится не менее 1 тысячи "квадратов" выросло с 145 до 295. При этом, обратил внимание юрист в последнее время в Москве ускорилось движение активов между фондами, и если раньше недвижимость могла месяцами оставаться у фондов, то в 2026 году медианный срок сократился примерно до месяца. "В отдельных случаях между передачей объекта в "инвестиционный" фонд и его продажей следующему собственнику теперь проходит несколько недель. Объяснить, в чем заключается инвестиционная стратегия продолжительностью в 30-40 дней, будет непросто", – отметил Пивоварчик в колонке, написанной для РИА Недвижимость, подчеркнув, что все чаще предпринимателям предлагают ПИФы как инструмент агрессивного налогового планирования. По его мнению, не нужно переоценивать "невидимость" недвижимости внутри ПИФов для налоговых органов. "Мы уже проходили похожий этап с иностранными структурами. Российскую недвижимость не продавали, а продавали за рубежом компанию, которая ею владела. На бумаге российский объект оставался там же. Предполагалось, что юридическая форма сделки даст другой налоговый результат. Однако со временем налоговые органы научились разбирать такие цепочки не хуже тех, кто их придумывал. Не вижу причин считать, что с ПИФами будет иначе. Более того, здесь налоговой во многом проще: фонд, управляющая компания, налогоплательщики, отчетность и сама недвижимость находятся внутри российской инфраструктуры. Поэтому идея "переложим актив в ПИФ, избавимся от старого юрлица, передадим паи, и дальше никто не разберется" мне кажется особенно опасной", – заявил глава Consul Group. Он также напомнил, что налоговый контроль отличается тем, что между сделкой и актом проверки может пройти несколько лет, и время работает против налогоплательщика. "Штраф за неуплату налога при доказанном умысле составляет 40% от недоимки. На задолженность еще и начисляются пени. В итоге совокупная сумма налоговых претензий может стать вдвое больше первоначальной экономии, если речь идет о крупной сделке и длинном периоде неуплаты. Это делает такую схему ухода от налогов не просто экономически бессмысленной, а заведомо убыточной", – заключил Пивоварчик. Полностью колонку Сергея Пивоварчика читайте на сайте РИА Новости Недвижимость (https://realty.ria.ru/).

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недвижимость, финансы, москва, фнс россии