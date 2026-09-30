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Власти обсудили дополнения в план изменений в экономике до 2030 года

Власти обсудили дополнения в план изменений в экономике до 2030 года - 30.09.2026, ПРАЙМ

Власти обсудили дополнения в план изменений в экономике до 2030 года

Российские власти обсудили включение в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года индикаторов и мероприятий, направленных на обеспечение... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:11+0300

2026-09-30T15:11+0300

2026-09-30T15:35+0300

россия

александр новак

максим орешкин

совет федерации

минфин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российские власти обсудили включение в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года индикаторов и мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов, говорится в сообщении кабмина. Вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В заседании участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Банка России. "Обсуждались вопросы включения в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года индикаторов и мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении. В рамках предлагаемых изменений предусмотрено три ключевых индикатора: сокращение отклонения в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с учетом финансовой поддержки из федерального бюджета, повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах Дальневосточного федерального округа и рост индекса качества городской среды в городах Арктической зоны, для которых правительством утверждены долгосрочные планы социально-экономического развития. План предлагается дополнить 15 мероприятиями, в том числе планируется реализовать меры по повышению капитализации территорий, мониторинг долговой нагрузки регионов по рыночным заимствованиям и развитие механизма казначейских инфраструктурных кредитов. Кроме того, планируется добавить предоставление государственной поддержки субъектам на возмещение затрат, связанных с созданием, модернизацией и реконструкцией объектов инфраструктуры технопарков, реализацию механизма особых экономических зон, а также программу оздоровления региональных финансов на 2026 год и среднесрочный период до 2030 года. Новак поручил Минэкономразвития проработать план-график работы подкомиссии на предстоящий период, в котором должны быть предусмотрены обсуждение и выработка решений по наиболее важным вопросам, имеющим значение для экономического развития страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, максим орешкин, совет федерации, минфин, фнс россии