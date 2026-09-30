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На нацпроекты технологического лидерства направят 6,4 трлн рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
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На нацпроекты технологического лидерства направят 6,4 трлн рублей
На нацпроекты технологического лидерства направят 6,4 трлн рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
На нацпроекты технологического лидерства направят 6,4 трлн рублей
Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает 6,4 триллиона рублей на реализацию нацпроектов технологического лидерства и развитие инфраструктуры,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:26+0300
2026-09-30T22:26+0300
россия
финансы
михаил мишустин
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает 6,4 триллиона рублей на реализацию нацпроектов технологического лидерства и развитие инфраструктуры, сообщили в кабмине. Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. "На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027-2029 годах будет направлено 6,4 триллиона рублей", - говорится в сообщении правительства. В частности, продолжится приоритетное выделение средств на нацпроект "Станки" - 135 миллиардов рублей на три года - выше уровня, запланированного в бюджете 2026-2028 годов, на 27%. Кроме того, на НИОКР, создание и оснащение производства в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 миллиардов рублей. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отмечал министр финансов Антон Силуанов.
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россия, финансы, михаил мишустин, антон силуанов, госдума
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Госдума
22:26 30.09.2026
 
На нацпроекты технологического лидерства направят 6,4 трлн рублей

Кабмин: на нацпроекты технологического лидерства направят 6,4 триллиона рублей

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2027-2029 годы предусматривает 6,4 триллиона рублей на реализацию нацпроектов технологического лидерства и развитие инфраструктуры, сообщили в кабмине.
Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку.
"На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027-2029 годах будет направлено 6,4 триллиона рублей", - говорится в сообщении правительства.
В частности, продолжится приоритетное выделение средств на нацпроект "Станки" - 135 миллиардов рублей на три года - выше уровня, запланированного в бюджете 2026-2028 годов, на 27%.
Кроме того, на НИОКР, создание и оснащение производства в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 миллиардов рублей.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отмечал министр финансов Антон Силуанов.
 
РОССИЯФинансыМихаил МишустинАнтон СилуановГосдума
 
 
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