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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием воздушных судов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием воздушных судов - 30.09.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T20:08+0300

2026-09-30T20:08+0300

2026-09-30T20:08+0300

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росавиация

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, калуга, росавиация