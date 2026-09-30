https://1prime.ru/20260930/kaluga-873823585.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием воздушных судов
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием воздушных судов - 30.09.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T20:08+0300
2026-09-30T20:08+0300
2026-09-30T20:08+0300
бизнес
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873823585.jpg?1790788116
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием воздушных судов
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов