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Катар не добился прорыва в диалоге США и Ирана, пишет Axios

Катар не добился прорыва в диалоге США и Ирана, пишет Axios - 30.09.2026, ПРАЙМ

Катар не добился прорыва в диалоге США и Ирана, пишет Axios

Недавние попытки Катара добиться дипломатического прорыва в диалоге между США и Ираном не принесли значительных результатов из-за отказа сторон идти на уступки, | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:05+0300

2026-09-30T09:05+0300

2026-09-30T09:05+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Недавние попытки Катара добиться дипломатического прорыва в диалоге между США и Ираном не принесли значительных результатов из-за отказа сторон идти на уступки, что повышает опасения по поводу возможного возобновления боевых действий, утверждает портал Axios со ссылкой на источники. "По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, усилия Катара по достижению дипломатического прорыва между США и Ираном не принесли значительных результатов, поскольку ни одна из сторон не желает уступать. Этот тупик усиливает убеждение с обеих сторон, что возобновление военного конфликта становится более вероятным", - говорится в публикации. По информации портала, американские чиновники считают, что приказ о проведении крупных боевых операций может быть отдан руководством США после промежуточных выборов в стране. Отмечается, что катарский посредник Али аль-Тавади встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и его командой в Нью-Йорке и предложил компромиссный план, направленный на удовлетворение требования Тегерана о снятии блокады США и требования Вашингтона о ядерных уступках с иранской стороны. Также аль-Тавади встретился с посланником президента США Джаредом Кушнером и другими американскими чиновниками. Ранее Трамп опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вашингтон предложил Тегерану смягчение санкций и разморозку активов в обмен на уступки по ядерной программе. Ранее Аракчи заявил, что Тегеран передал американской стороне семидневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

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мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп, аббас аракчи, джаред кушнер, мид