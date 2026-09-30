Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/kavakhodzha-873525531.html
Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям
Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям - 30.09.2026, ПРАЙМ
Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям
Продать квартиру за месяц сегодня реально, но только если собственник с первого дня работает как продавец, а не как человек, который "выставил и ждет". Разброс... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T05:05+0300
2026-09-30T05:05+0300
бизнес
недвижимость
кава ходжа
яндекс недвижимость
инком-недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873525531.jpg?1790733903
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Продать квартиру за месяц сегодня реально, но только если собственник с первого дня работает как продавец, а не как человек, который "выставил и ждет". Разброс по срокам огромный. По данным "Яндекс Недвижимости", в первом полугодии медианный срок экспозиции в мегаполисах вырос на 8,1% и составил 99 дней. При этом в "Инком-Недвижимости" фиксируют, что в старых границах Москвы вторичку с начала года продают почти вдвое быстрее — в среднем за 29 дней. Разница между этими цифрами и есть разница между правильно и неправильно упакованным лотом.Цена на старте решает всёПервые две недели объявление получает максимум внимания, дальше оно тонет в ленте. Если в первые 7–10 дней нет звонков, рынок уже дал ответ: цена выше, чем готов платить покупатель. Снижать стоит один раз и ощутимо, а не по 100 тысяч в неделю: мелкие шаги покупатель считывает как слабость продавца и начинает ждать.Насколько снижать, зависит от ликвидности объекта, от числа конкурирующих предложений в том же доме и квартале, от того, рассчитан ли ваш покупатель на ипотеку. Показательно, что доля объявлений, где цена снижалась в процессе продажи, сократилась с 52 до 46,9%: собственники реже режут цену сразу и дольше проверяют спрос. Но "проверять спрос" полгода — это не стратегия, а потерянное время.Фото и текст: то, что продаетФото решают больше, чем думают собственники. Снимать нужно при дневном свете, после уборки, без личных вещей, магнитов на холодильнике и сушилки посреди комнаты. Хороший фотограф стоит несколько тысяч рублей и окупается уже количеством просмотров.Текст — без слов "уютная" и "светлая", их пишут все. Покупателю нужна конкретика: сколько минут пешком до метро, какая школа во дворе, юридически чистая ли квартира, сколько собственников, готовы ли вы к ипотечной сделке.Что делать с ремонтомДелать капитальный ремонт перед продажей почти всегда бессмысленно — вы не вернёте эти деньги. А вот косметика работает всегда: перекрасить стены в нейтральный цвет, заменить сломанную ручку, убрать следы протечки, помыть окна. Покупатель мысленно вычитает из цены не стоимость ремонта, а свой страх перед ним.Преимущества, о которых вы не подозреваетеОтдельно — преимущества, о которых сами собственники не догадываются. Кладовая на этаже, тихая сторона дома, окна не на дорогу, свежие стояки, замененная проводка, парковка во дворе без шлагбаума и платы, одна остановка до крупного бизнес-центра. Для владельца это быт, для покупателя — аргумент в пользу именно вашей квартиры.Где размещатьРазмещать нужно на всех крупных площадках одновременно, с одинаковой ценой. Разные цены на разных сайтах — верный способ отпугнуть внимательного покупателя.Автор: Кава Ходжа, старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Ходжа Кава
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847769767_0:0:599:599_100x100_80_0_0_efa57ec55871f0f239cbf605918050b0.jpg
Ходжа Кава
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847769767_0:0:599:599_100x100_80_0_0_efa57ec55871f0f239cbf605918050b0.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, кава ходжа, яндекс недвижимость, инком-недвижимость
Бизнес, Недвижимость, Кава Ходжа, Яндекс Недвижимость, Инком-Недвижимость
05:05 30.09.2026
 
Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям

Экономист Кава Ходжа назвал несколько хитростей, чтобы продать квартиру за месяц

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ходжа Кава
Ходжа Кава
Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова
Все материалы
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Продать квартиру за месяц сегодня реально, но только если собственник с первого дня работает как продавец, а не как человек, который "выставил и ждет". Разброс по срокам огромный. По данным "Яндекс Недвижимости", в первом полугодии медианный срок экспозиции в мегаполисах вырос на 8,1% и составил 99 дней. При этом в "Инком-Недвижимости" фиксируют, что в старых границах Москвы вторичку с начала года продают почти вдвое быстрее — в среднем за 29 дней. Разница между этими цифрами и есть разница между правильно и неправильно упакованным лотом.

Цена на старте решает всё

Первые две недели объявление получает максимум внимания, дальше оно тонет в ленте. Если в первые 7–10 дней нет звонков, рынок уже дал ответ: цена выше, чем готов платить покупатель. Снижать стоит один раз и ощутимо, а не по 100 тысяч в неделю: мелкие шаги покупатель считывает как слабость продавца и начинает ждать.
Насколько снижать, зависит от ликвидности объекта, от числа конкурирующих предложений в том же доме и квартале, от того, рассчитан ли ваш покупатель на ипотеку. Показательно, что доля объявлений, где цена снижалась в процессе продажи, сократилась с 52 до 46,9%: собственники реже режут цену сразу и дольше проверяют спрос. Но "проверять спрос" полгода — это не стратегия, а потерянное время.

Фото и текст: то, что продает

Фото решают больше, чем думают собственники. Снимать нужно при дневном свете, после уборки, без личных вещей, магнитов на холодильнике и сушилки посреди комнаты. Хороший фотограф стоит несколько тысяч рублей и окупается уже количеством просмотров.
Текст — без слов "уютная" и "светлая", их пишут все. Покупателю нужна конкретика: сколько минут пешком до метро, какая школа во дворе, юридически чистая ли квартира, сколько собственников, готовы ли вы к ипотечной сделке.

Что делать с ремонтом

Делать капитальный ремонт перед продажей почти всегда бессмысленно — вы не вернёте эти деньги. А вот косметика работает всегда: перекрасить стены в нейтральный цвет, заменить сломанную ручку, убрать следы протечки, помыть окна. Покупатель мысленно вычитает из цены не стоимость ремонта, а свой страх перед ним.

Преимущества, о которых вы не подозреваете

Отдельно — преимущества, о которых сами собственники не догадываются. Кладовая на этаже, тихая сторона дома, окна не на дорогу, свежие стояки, замененная проводка, парковка во дворе без шлагбаума и платы, одна остановка до крупного бизнес-центра. Для владельца это быт, для покупателя — аргумент в пользу именно вашей квартиры.

Где размещать

Размещать нужно на всех крупных площадках одновременно, с одинаковой ценой. Разные цены на разных сайтах — верный способ отпугнуть внимательного покупателя.
Автор: Кава Ходжа, старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
 
БизнесНедвижимостьКава ХоджаЯндекс НедвижимостьИнком-Недвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала