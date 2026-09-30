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Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям

Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям - 30.09.2026, ПРАЙМ

Продать квартиру за месяц можно, если прибегнуть к хитростям

Продать квартиру за месяц сегодня реально, но только если собственник с первого дня работает как продавец, а не как человек, который "выставил и ждет". Разброс... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T05:05+0300

2026-09-30T05:05+0300

2026-09-30T05:05+0300

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Продать квартиру за месяц сегодня реально, но только если собственник с первого дня работает как продавец, а не как человек, который "выставил и ждет". Разброс по срокам огромный. По данным "Яндекс Недвижимости", в первом полугодии медианный срок экспозиции в мегаполисах вырос на 8,1% и составил 99 дней. При этом в "Инком-Недвижимости" фиксируют, что в старых границах Москвы вторичку с начала года продают почти вдвое быстрее — в среднем за 29 дней. Разница между этими цифрами и есть разница между правильно и неправильно упакованным лотом.Цена на старте решает всёПервые две недели объявление получает максимум внимания, дальше оно тонет в ленте. Если в первые 7–10 дней нет звонков, рынок уже дал ответ: цена выше, чем готов платить покупатель. Снижать стоит один раз и ощутимо, а не по 100 тысяч в неделю: мелкие шаги покупатель считывает как слабость продавца и начинает ждать.Насколько снижать, зависит от ликвидности объекта, от числа конкурирующих предложений в том же доме и квартале, от того, рассчитан ли ваш покупатель на ипотеку. Показательно, что доля объявлений, где цена снижалась в процессе продажи, сократилась с 52 до 46,9%: собственники реже режут цену сразу и дольше проверяют спрос. Но "проверять спрос" полгода — это не стратегия, а потерянное время.Фото и текст: то, что продаетФото решают больше, чем думают собственники. Снимать нужно при дневном свете, после уборки, без личных вещей, магнитов на холодильнике и сушилки посреди комнаты. Хороший фотограф стоит несколько тысяч рублей и окупается уже количеством просмотров.Текст — без слов "уютная" и "светлая", их пишут все. Покупателю нужна конкретика: сколько минут пешком до метро, какая школа во дворе, юридически чистая ли квартира, сколько собственников, готовы ли вы к ипотечной сделке.Что делать с ремонтомДелать капитальный ремонт перед продажей почти всегда бессмысленно — вы не вернёте эти деньги. А вот косметика работает всегда: перекрасить стены в нейтральный цвет, заменить сломанную ручку, убрать следы протечки, помыть окна. Покупатель мысленно вычитает из цены не стоимость ремонта, а свой страх перед ним.Преимущества, о которых вы не подозреваетеОтдельно — преимущества, о которых сами собственники не догадываются. Кладовая на этаже, тихая сторона дома, окна не на дорогу, свежие стояки, замененная проводка, парковка во дворе без шлагбаума и платы, одна остановка до крупного бизнес-центра. Для владельца это быт, для покупателя — аргумент в пользу именно вашей квартиры.Где размещатьРазмещать нужно на всех крупных площадках одновременно, с одинаковой ценой. Разные цены на разных сайтах — верный способ отпугнуть внимательного покупателя.Автор: Кава Ходжа, старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

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2026

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Ходжа Кава https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847769767_0:0:599:599_100x100_80_0_0_efa57ec55871f0f239cbf605918050b0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ходжа Кава https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847769767_0:0:599:599_100x100_80_0_0_efa57ec55871f0f239cbf605918050b0.jpg

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