Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/kazahstan-873824550.html
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии
Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком критически важных материалов для Германии, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:05+0300
2026-09-30T21:18+0300
мировая экономика
казахстан
германия
европа
касым-жомарт токаев
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873824550.jpg?1790792309
МЮНХЕН, 30 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком критически важных материалов для Германии, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. "В условиях, когда немецкая промышленность стремится обеспечить надежность и диверсифицировать источники поставок важнейших ресурсов, Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком меди, титана, алюминия, бериллия, тантала и ниобия", - сказал Токаев на открытии казахстанско-баварского технологического форума. Ранее Токаев предложил германским партнерам совместно создавать полные производственные цепочки стратегического сырья - от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска готовых компонентов. Кроме того, президент заявил о готовности Казахстана и далее оставаться надежным поставщиком энергоресурсов в Европу с учетом имеющихся транспортных возможностей. Токаев находится в Германии с официальным визитом. Глава Казахстана провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, а также принял участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.
казахстан
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, казахстан, германия, европа, касым-жомарт токаев, фридрих мерц
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Касым-Жомарт Токаев, Фридрих Мерц
21:05 30.09.2026 (обновлено: 21:18 30.09.2026)
 
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии

Токаев: Казахстан готов стать надежным поставщиком критически важных материалов для ФРГ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЮНХЕН, 30 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком критически важных материалов для Германии, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"В условиях, когда немецкая промышленность стремится обеспечить надежность и диверсифицировать источники поставок важнейших ресурсов, Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком меди, титана, алюминия, бериллия, тантала и ниобия", - сказал Токаев на открытии казахстанско-баварского технологического форума.
Ранее Токаев предложил германским партнерам совместно создавать полные производственные цепочки стратегического сырья - от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска готовых компонентов. Кроме того, президент заявил о готовности Казахстана и далее оставаться надежным поставщиком энергоресурсов в Европу с учетом имеющихся транспортных возможностей.
Токаев находится в Германии с официальным визитом. Глава Казахстана провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, а также принял участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНГЕРМАНИЯЕВРОПАКасым-Жомарт ТокаевФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала