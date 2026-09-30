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Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии
Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком критически важных материалов для Германии, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:05+0300
2026-09-30T21:05+0300
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МЮНХЕН, 30 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком критически важных материалов для Германии, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. "В условиях, когда немецкая промышленность стремится обеспечить надежность и диверсифицировать источники поставок важнейших ресурсов, Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком меди, титана, алюминия, бериллия, тантала и ниобия", - сказал Токаев на открытии казахстанско-баварского технологического форума. Ранее Токаев предложил германским партнерам совместно создавать полные производственные цепочки стратегического сырья - от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска готовых компонентов. Кроме того, президент заявил о готовности Казахстана и далее оставаться надежным поставщиком энергоресурсов в Европу с учетом имеющихся транспортных возможностей. Токаев находится в Германии с официальным визитом. Глава Казахстана провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, а также принял участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.
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мировая экономика, казахстан, германия, европа, касым-жомарт токаев, фридрих мерц
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Касым-Жомарт Токаев, Фридрих Мерц
Казахстан готов стать поставщиком критически важных материалов для Германии
Токаев: Казахстан готов стать надежным поставщиком критически важных материалов для ФРГ
МЮНХЕН, 30 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком критически важных материалов для Германии, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
"В условиях, когда немецкая промышленность стремится обеспечить надежность и диверсифицировать источники поставок важнейших ресурсов, Казахстан готов стать надежным и долгосрочным поставщиком меди, титана, алюминия, бериллия, тантала и ниобия", - сказал Токаев на открытии казахстанско-баварского технологического форума.
Ранее Токаев предложил германским партнерам совместно создавать полные производственные цепочки стратегического сырья - от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска готовых компонентов. Кроме того, президент заявил о готовности Казахстана и далее оставаться надежным поставщиком энергоресурсов в Европу с учетом имеющихся транспортных возможностей.
Токаев находится в Германии с официальным визитом. Глава Казахстана провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, а также принял участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.