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Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут - 30.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ намерены совместно проработать новый железнодорожный маршрут через Афганистан в Пакистан с выходом к морским портам страны, сообщает | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T21:12+0300
2026-09-30T21:12+0300
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АЛМА-АТА, 30 сен - ПРАЙМ. Казахстан, Узбекистан и ОАЭ намерены совместно проработать новый железнодорожный маршрут через Афганистан в Пакистан с выходом к морским портам страны, сообщает пресс-служба казахстанского министерства транспорта.
"Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты намерены совместно проработать проект нового железнодорожного маршрута Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан (CASA) с выходом к морским портам Пакистана", - говорится в сообщении транспортного ведомства.
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках инициативы. Уточняется, что документ предполагает совместную проработку технических, экономических и финансовых аспектов проекта, а также оценку целесообразности развития необходимой железнодорожной инфраструктуры и связанных с ней объектов.
"Проект CASA предусматривает формирование нового железнодорожного направления, которое должно обеспечить транспортную связанность Центральной и Южной Азии и создать дополнительные возможности для развития международных перевозок, торговли, логистики и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Казахстан и Узбекистан располагают развитой железнодорожной инфраструктурой и значительным транзитным потенциалом, а ОАЭ - опытом в сфере транспорта, логистики и крупных инвестпроектов. Для координации дальнейшей работы планируется создать рабочую группу.
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бизнес, россия, узбекистан, казахстан, оаэ
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ОАЭ
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый ж/д маршрут через Афганистан в Пакистан
АЛМА-АТА, 30 сен - ПРАЙМ. Казахстан, Узбекистан и ОАЭ намерены совместно проработать новый железнодорожный маршрут через Афганистан в Пакистан с выходом к морским портам страны, сообщает пресс-служба казахстанского министерства транспорта.
"Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты намерены совместно проработать проект нового железнодорожного маршрута Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан (CASA) с выходом к морским портам Пакистана", - говорится в сообщении транспортного ведомства.
Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках инициативы. Уточняется, что документ предполагает совместную проработку технических, экономических и финансовых аспектов проекта, а также оценку целесообразности развития необходимой железнодорожной инфраструктуры и связанных с ней объектов.
"Проект CASA предусматривает формирование нового железнодорожного направления, которое должно обеспечить транспортную связанность Центральной и Южной Азии и создать дополнительные возможности для развития международных перевозок, торговли, логистики и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Казахстан и Узбекистан располагают развитой железнодорожной инфраструктурой и значительным транзитным потенциалом, а ОАЭ - опытом в сфере транспорта, логистики и крупных инвестпроектов. Для координации дальнейшей работы планируется создать рабочую группу.