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В России планируют сократить средний срок строительства до тысячи дней

В России планируют сократить средний срок строительства до тысячи дней - 30.09.2026, ПРАЙМ

В России планируют сократить средний срок строительства до тысячи дней

Средний срок строительства в России планируется сократить до тысячи дней к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:07+0300

2026-09-30T16:07+0300

2026-09-30T16:30+0300

россия

недвижимость

марат хуснуллин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний срок строительства в России планируется сократить до тысячи дней к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду состоялось первое заседание Государственной думы девятого созыва, Хуснуллин выразил благодарность депутатам предыдущего созыва за совместную работу и продуктивное взаимодействие, в том числе по вопросам строительства."С 2019 года количество документов для застройщиков сократили более чем в два раза, а средний срок строительства уменьшился до 1250 дней. К 2030 году планируем выйти на 1000 дней", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, марат хуснуллин