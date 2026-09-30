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В России планируют сократить средний срок строительства до тысячи дней
В России планируют сократить средний срок строительства до тысячи дней - 30.09.2026, ПРАЙМ
В России планируют сократить средний срок строительства до тысячи дней
Средний срок строительства в России планируется сократить до тысячи дней к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:07+0300
2026-09-30T16:07+0300
2026-09-30T16:30+0300
россия
недвижимость
марат хуснуллин
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средний срок строительства в России планируется сократить до тысячи дней к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду состоялось первое заседание Государственной думы девятого созыва, Хуснуллин выразил благодарность депутатам предыдущего созыва за совместную работу и продуктивное взаимодействие, в том числе по вопросам строительства."С 2019 года количество документов для застройщиков сократили более чем в два раза, а средний срок строительства уменьшился до 1250 дней. К 2030 году планируем выйти на 1000 дней", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
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россия, недвижимость, марат хуснуллин
РОССИЯ, Недвижимость, Марат Хуснуллин
В России планируют сократить средний срок строительства до тысячи дней
Хуснуллин: средний срок строительства планируется сократить до тысячи дней к 2030 году