https://1prime.ru/20260930/kibermoshenniki-873801698.html

Минцифры опубликовало третий пакет мер против кибермошенников

Минцифры опубликовало третий пакет мер против кибермошенников - 30.09.2026, ПРАЙМ

Минцифры опубликовало третий пакет мер против кибермошенников

Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер против кибермошенников, сообщило ведомство. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:21+0300

2026-09-30T13:21+0300

2026-09-30T13:27+0300

мошенничество

технологии

россия

дмитрий григоренко

минцифры

госдума

мошенники

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения третий пакет мер против кибермошенников, сообщило ведомство. "Минцифры непрерывно работает над защитой граждан от кибермошенников. Уже принят ряд мер, которые доказали свою эффективность. Сейчас для общественного обсуждения размещен третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками", - говорится в сообщении министерства. Так, в рамках третьего пакета россияне смогут видеть свои согласия на обработку персональных данных на "Госуслугах"."На Госуслугах планируется создать единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", - сообщило ведомство.Кроме того, физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов на покупку сим-карт, такое право останется только у юридических лиц."Операторы связи смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта мера направлена на борьбу с мошенничеством через предоплаченные сим-карты и станет дополнительным инструментом для идентификации реального пользователя услуг связи.Кроме того, услуги смс-рассылок в России смогут оказывать только операторы связи. Эта мера позволит сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства, в том числе в сфере рекламы.Ранее в среду вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил РИА Новости, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки, в него войдет почти 20 инициатив, а акцент будет сделан на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, дмитрий григоренко, минцифры, госдума, мошенники