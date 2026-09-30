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Австралийские компании отменят доплаты за оплату картами - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Австралийские компании отменят доплаты за оплату картами
Австралийские компании отменят доплаты за оплату картами - 30.09.2026, ПРАЙМ
Австралийские компании отменят доплаты за оплату картами
Австралийские компании с 1 октября больше не смогут отдельно увеличивать стоимость покупки из-за того, что клиент расплачивается пластиковыми картами Еftpos,... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T10:22+0300
2026-09-30T10:22+0300
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финансы
банки
австралия
visa
mastercard
american express
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Австралийские компании с 1 октября больше не смогут отдельно увеличивать стоимость покупки из-за того, что клиент расплачивается пластиковыми картами Еftpos, Visa или Mastercard, свидетельствуют данные местного центробанка (Резервного банка Австралии, RBA). Сейчас некоторые магазины, кафе и другие компании добавляют к цене товара или услуги отдельную комиссию только за способ оплаты картой. "После отмены доплат за оплату картой цена на ценнике будет той ценой, которую в итоге заплатит потребитель", — поясняет центробанк. Новые правила распространяются на кредитные, дебетовые и предоплаченные карты крупнейших мировых платежных систем Visa и Mastercard, а также электронной платежной системы Еftpos, и действуют как при оплате в обычных магазинах, так и при покупках в интернете и мобильных приложениях. При этом расходы компаний на обработку карточных платежей останутся, однако они не смогут показывать их покупателю отдельной строкой как доплату за использование карты. Запрет также не касается других сборов, например, платы за бронирование или доставку, сервисных сборов и дополнительных сборов заведений в выходные и праздничные дни. American Express и Union Pay также откажутся от отдельных доплат за оплату их картами с 1 октября. Для Pay Pal аналогичное правило начнет действовать с 5 октября.
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бизнес, финансы, банки, австралия, visa, mastercard, american express
Бизнес, Финансы, Банки, АВСТРАЛИЯ, Visa, Mastercard, American Express
10:22 30.09.2026
 
Австралийские компании отменят доплаты за оплату картами

Австралийские компании с 1 октября не смогут отдельно увеличивать стоимость покупки

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Австралийские компании с 1 октября больше не смогут отдельно увеличивать стоимость покупки из-за того, что клиент расплачивается пластиковыми картами Еftpos, Visa или Mastercard, свидетельствуют данные местного центробанка (Резервного банка Австралии, RBA).
Сейчас некоторые магазины, кафе и другие компании добавляют к цене товара или услуги отдельную комиссию только за способ оплаты картой.
"После отмены доплат за оплату картой цена на ценнике будет той ценой, которую в итоге заплатит потребитель", — поясняет центробанк.
Новые правила распространяются на кредитные, дебетовые и предоплаченные карты крупнейших мировых платежных систем Visa и Mastercard, а также электронной платежной системы Еftpos, и действуют как при оплате в обычных магазинах, так и при покупках в интернете и мобильных приложениях.
При этом расходы компаний на обработку карточных платежей останутся, однако они не смогут показывать их покупателю отдельной строкой как доплату за использование карты.
Запрет также не касается других сборов, например, платы за бронирование или доставку, сервисных сборов и дополнительных сборов заведений в выходные и праздничные дни.
American Express и Union Pay также откажутся от отдельных доплат за оплату их картами с 1 октября. Для Pay Pal аналогичное правило начнет действовать с 5 октября.
 
БизнесФинансыБанкиАВСТРАЛИЯVisaMastercardAmerican Express
 
 
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