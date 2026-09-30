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Западные транснациональные компании теряют позиции в мире, заявил эксперт
Западные транснациональные компании теряют позиции в мире, заявил эксперт - 30.09.2026, ПРАЙМ
Западные транснациональные компании теряют позиции в мире, заявил эксперт
Западные транснациональные компании теряют свое положение в мире на фоне роста влияния компаний Китая, Индии и России, заявил член-корреспондент РАН, профессор... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:38+0300
2026-09-30T11:38+0300
2026-09-30T11:38+0300
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ИСТРА (Московская область), 30 сен - ПРАЙМ. Западные транснациональные компании теряют свое положение в мире на фоне роста влияния компаний Китая, Индии и России, заявил член-корреспондент РАН, профессор РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский.
"Знаете, что изменилось в глобальном бизнесе за последние 20-25 лет? Транснациональные корпорации, которые осуществляют прямые иностранные инвестиции, которые строят глобальные цепочки стоимости, они теперь не только и не столько западные", - сказал он в ходе работы XXIII заседания международного дискуссионного "Валдай".
"Если мы сравним прямые иностранные инвестиции США, то это примерно 320-322 миллиарда долларов под данным 25-го года. Но, если мы посмотрим на китайские инвестиции, то они уже достигли 174-175 миллиардов долларов по данным 2025 года. А накопленные китайские и прямые их иностранные инвестиции - это примерно 3,5 триллиона долларов", - заметил директор ИМЭМО РАН.
Растут, по его словам, и "инвестиции индийских компаний, которые становятся транснациональными, многие российские компании стали транснациональными".
"Вот именно против этого в первую очередь борются Соединенные Штаты и их союзники, создавая систему этих санкций, ограничений, экономического давления против того, чтобы Россия стала одним из ведущих игроков глобальной экономики с огромной транснациональной экономикой российских компаний", - подчеркнул Войтоловский.
Он также добавил, что в современном миропорядке, который становится одновременно полицентричным, имеет свою иерархию, интересы крупного бизнеса, транснационального бизнеса, все больше срастаются с интересами государства.
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россия, мировая экономика, китай, индия, сша, ран, валдай, имэмо
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, РАН, Валдай, ИМЭМО
Западные транснациональные компании теряют позиции в мире, заявил эксперт
Эксперт Войтоловский: транснациональные компании теряют свое положение в мире
ИСТРА (Московская область), 30 сен - ПРАЙМ. Западные транснациональные компании теряют свое положение в мире на фоне роста влияния компаний Китая, Индии и России, заявил член-корреспондент РАН, профессор РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский.
"Знаете, что изменилось в глобальном бизнесе за последние 20-25 лет? Транснациональные корпорации, которые осуществляют прямые иностранные инвестиции, которые строят глобальные цепочки стоимости, они теперь не только и не столько западные", - сказал он в ходе работы XXIII заседания международного дискуссионного "Валдай".
"Если мы сравним прямые иностранные инвестиции США, то это примерно 320-322 миллиарда долларов под данным 25-го года. Но, если мы посмотрим на китайские инвестиции, то они уже достигли 174-175 миллиардов долларов по данным 2025 года. А накопленные китайские и прямые их иностранные инвестиции - это примерно 3,5 триллиона долларов", - заметил директор ИМЭМО РАН.
Растут, по его словам, и "инвестиции индийских компаний, которые становятся транснациональными, многие российские компании стали транснациональными".
"Вот именно против этого в первую очередь борются Соединенные Штаты и их союзники, создавая систему этих санкций, ограничений, экономического давления против того, чтобы Россия стала одним из ведущих игроков глобальной экономики с огромной транснациональной экономикой российских компаний", - подчеркнул Войтоловский.
Он также добавил, что в современном миропорядке, который становится одновременно полицентричным, имеет свою иерархию, интересы крупного бизнеса, транснационального бизнеса, все больше срастаются с интересами государства.