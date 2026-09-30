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Турецкая страховая компания снизила сумму иска к СМП и ВСК

Турецкая страховая компания снизила сумму иска к СМП и ВСК - 30.09.2026, ПРАЙМ

Турецкая страховая компания снизила сумму иска к СМП и ВСК

Турецкая страховая компания Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi в арбитражном суде Москвы снизила сумму иска к архангельскому ОАО "Северное морское пароходство" | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T13:36+0300

2026-09-30T13:36+0300

2026-09-30T13:41+0300

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Турецкая страховая компания Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi в арбитражном суде Москвы снизила сумму иска к архангельскому ОАО "Северное морское пароходство" (СМП), владельцу судна Viktor Zabelin, и страховой компании ВСК, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель турецкой компании сообщил, что истец уменьшил сумму иска и теперь просит взыскать с ответчиков более 1,3 миллиона долларов убытков, а также проценты. Общую сумму он не назвал. Изначально Anadolu требовала взыскать с СМП и ВСК почти 3 миллиона долларов. По мнению истца, судно Viktor Zabelin повредило застрахованное им судно турецкой компании Sky Time Shipping. В иске, поданном в суд в ноябре прошлого года, турецкий страховщик просит взыскать убытки солидарно с российского судовладельца и компании, где застрахована ответственность судна. Как пояснили стороны, оба судна были пришвартованы в турецком порту и во время шторма произошло их столкновение. Истец считает, что ответственность лежит на капитанах обоих судов и требует от российской стороны возместить часть своих убытков. По мнению же ответчиков, вина судна Viktor Zabelin полностью отсутствует, так как турецкое судно, сорвавшись со швартовых, несколько раз ударилось о российское. На заседании в среду истец заявил ходатайство о назначении экспертизы. Суд оставил его пока открытым и объявил в слушаниях двухнедельный перерыв. В августе 2025 года в генеральном управлении береговой охраны Турции РИА Новости сообщили, что судно Viktor Zabelin под флагом РФ отбуксировали к причалу после того, как у него возникли неполадки в турецком проливе Босфор. Уточнялось, что "у сухогруза Viktor Zabelin длиной в 108 метров, следовавшего из турецкого порта Ялова в порт Орду (на Черном море), вышел из строя двигатель в Босфоре - у причала Хайдарпаша". Сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы, инцидент не сказался на движении других судов, сообщала береговая охрана.

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