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Мурманская рыбопромысловая компания подала в суд на Arctic Seafood

Мурманская рыбопромысловая компания подала в суд на Arctic Seafood - 30.09.2026, ПРАЙМ

Мурманская рыбопромысловая компания подала в суд на Arctic Seafood

Мурманское рыбопромысловое ООО "Эта-Трейд" в своих двух исках к американскому дистрибьютору крабов Arctic Seafoods на общую сумму около 35,3 миллиона долларов... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:40+0300

2026-09-30T18:40+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мурманское рыбопромысловое ООО "Эта-Трейд" в своих двух исках к американскому дистрибьютору крабов Arctic Seafoods на общую сумму около 35,3 миллиона долларов (около 3 миллиардов рублей по текущему курсу) взыскивает оплату за поставленные партии крабов, а также неустойку за нарушение сроков оплаты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснили представители сторон, контракты были заключены в 2021 году. По их первоначальным условиям полную оплату поставок ответчик должен был произвести до конца 2022 года. Впоследствии срок расчетов неоднократно сторонами сдвигался, но в этом году истец решил, что денег не дождется, расторг контракты и обратился в суд, заявил представитель мурманского предприятия. По словам ответчика, исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи. Кроме того, сообщил юрист, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене, а сбывать пришлось по заниженной, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене. При этом ответчик заявил, что в случае изменения ситуации постарается свои обязательства в какой-то мере исполнить. Суд объявил двухнедельный перерыв в заседаниях по обоим искам. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. Ни один из них пока не рассмотрен. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика.

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