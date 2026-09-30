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На Кубани и в Адыгее оценили качество рапса нового урожая

На Кубани и в Адыгее оценили качество рапса нового урожая - 30.09.2026, ПРАЙМ

На Кубани и в Адыгее оценили качество рапса нового урожая

Результаты исследований качества партий рапса нового урожая Кубани и Адыгеи позволяют отнести его к первому классу, сообщили в пресс-службе Новороссийского... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:58+0300

2026-09-30T17:58+0300

2026-09-30T18:07+0300

сельское хозяйство

россия

адыгея

краснодарский край

кубань

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КРАСНОДАР, 30 сен - ПРАЙМ. Результаты исследований качества партий рапса нового урожая Кубани и Адыгеи позволяют отнести его к первому классу, сообщили в пресс-службе Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. "С 23 июня по 24 сентября 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" исследовали 212 проб семян рапса нового урожая из Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем партий, прошедших лабораторные испытания, составил 330 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что продукция из 160 хозяйств Краснодарского края и от 33 предприятий Адыгеи была проверена на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" и ГОСТ 10583-76 "Рапс для промышленной переработки. Технические условия". "По результатам испытаний весь объем обследованного рапса отнесен к первому классу. Проросших семян, вредителей хлебных запасов и вредных примесей не обнаружено", - добавляется в сообщении. Как сообщают в ЦОК АПК, результаты испытаний показали схожие качественные характеристики маслосемян в обоих регионах. Содержание эруковой кислоты и глюкозинатов, а также уровень влажности продукции отвечают требованиям ГОСТ для первого класса и соответствуют международным стандартам. По уровню влажности пробы соответствуют сухому состоянию и состоянию средней сухости, такие параметры позволяют направлять маслосемена на элеваторы и перерабатывающие предприятия для хранения и переработки без предварительной сушки.

адыгея

краснодарский край

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сельское хозяйство, россия, адыгея, краснодарский край, кубань