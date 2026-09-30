https://1prime.ru/20260930/kubrinsk-873810432.html

Пожар на заводе петард в Кубринске повредил 22 дома

Пожар на заводе петард в Кубринске повредил 22 дома - 30.09.2026, ПРАЙМ

Пожар на заводе петард в Кубринске повредил 22 дома

Взрывная волна и осколки после пожара на заводе в ярославском Кубринске повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор региона Михаил... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T15:27+0300

2026-09-30T15:27+0300

2026-09-30T15:27+0300

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Взрывная волна и осколки после пожара на заводе в ярославском Кубринске повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии в Кубринске Переславль-Залесского округа… На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали. Взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна", - написал губернатор на платформе "Макс".

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общество