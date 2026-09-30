https://1prime.ru/20260930/kubrinsk-873810432.html
Пожар на заводе петард в Кубринске повредил 22 дома
Пожар на заводе петард в Кубринске повредил 22 дома - 30.09.2026, ПРАЙМ
Пожар на заводе петард в Кубринске повредил 22 дома
Взрывная волна и осколки после пожара на заводе в ярославском Кубринске повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор региона Михаил... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:27+0300
2026-09-30T15:27+0300
2026-09-30T15:27+0300
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Взрывная волна и осколки после пожара на заводе в ярославском Кубринске повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии в Кубринске Переславль-Залесского округа… На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали. Взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна", - написал губернатор на платформе "Макс".
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общество
Пожар на заводе петард в Кубринске повредил 22 дома
Евраев: взрывная волна и осколки после пожара на заводе в Кубринске повредили 22 дома
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Взрывная волна и осколки после пожара на заводе в ярославском Кубринске повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии в Кубринске Переславль-Залесского округа… На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали. Взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна", - написал губернатор на платформе "Макс".