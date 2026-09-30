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Рубль ищет равновесие. Что ждет российскую валюту осенью

Рубль ищет равновесие. Что ждет российскую валюту осенью - 30.09.2026, ПРАЙМ

Рубль ищет равновесие. Что ждет российскую валюту осенью

После турбулентного лета, в течение которого рубль потерял свыше 20% стоимости к основным валютам, сентябрь принес национальной валюте долгожданную передышку... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T07:07+0300

2026-09-30T07:07+0300

2026-09-30T07:07+0300

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ, Сергей Тягай. После турбулентного лета, в течение которого рубль потерял свыше 20% стоимости к основным валютам, сентябрь принес национальной валюте долгожданную передышку. Курс доллара откатил от 87 к 84 рублям, евро — из-под 101 к 96, а биржевой юань ненадолго опустился ниже 12,5 рубля. Однако эксперты предупреждают: локальная коррекция, скорее всего, близка к завершению, и ключевым вопросом остается не календарная сезонность, а баланс экспортной выручки и внутреннего спроса на валюту.💪 Что поддерживает рубльГлавным фактором стабильности остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России. После десяти последовательных снижений ключевой ставки — с 21% в начале года до 14% к июлю — регулятор впервые взял паузу, сохранив ставку на уровне 14% на сентябрьском заседании. Как отмечает замдекана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Антон Поляков, высокая ставка поддерживает привлекательность рублевых активов, снижая спрос экономических агентов на иностранную валюту.Этот тезис развивает Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro:"Высокая ключевая ставка сохраняет привлекательность рублевых сбережений: депозиты и облигации дают реальную доходность выше инфляции, что удерживает капитал внутри страны и снижает давление на валютный рынок. Одновременно ставка сдерживает кредитный спрос, в том числе на импорт: дорогие займы означают меньше закупок за рубежом и, соответственно, меньше спроса на валюту".Второй мощный драйвер — бюджетное правило. Минфин резко сократил покупки валюты: если в августе на эти цели направлялось 136 миллиардов рублей, то в сентябре — лишь 56 миллиардов, а ежедневный объем приобретений упал до 2,5 миллиарда рублей. Как подчеркивает Поляков, это более чем в 2,5 раза меньше августовских сумм, что способствует укреплению рубля.Не последнюю роль играет и налоговый период: экспортеры традиционно продают валюту для расчетов с бюджетом. Доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов напоминает, что приближение сроков уплаты налогов стимулировало экспортеров к продаже валюты. Дополнительный плюс — окончание сезона отпусков, снижающее спрос населения на валюту для зарубежных поездок.Наконец, высокие цены на нефть. Спотовые цены на Urals держатся на уровне около 109 долларов за баррель. Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций, указывает: если российская нефть будет достаточно долго торговаться выше 100 долларов, товарный экспорт может вырасти примерно до 50 миллиардов долларов в месяц против 44 миллиардов в среднем в мае–июле. Это увеличит предложение валюты на рынке.⚠️ Что играет противОднако эйфория была бы преждевременной. Против национальной валюты действует целый комплекс разнонаправленных факторов.Первый и, пожалуй, главный — сезонный рост импорта. Инвестстратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин отмечает, что валютный спрос формируется импортерами, которые пополняют склады перед высоким сезоном продаж. На сезонный эффект в этом году наложены поставки зарубежных нефтепродуктов и комплектующих для ремонта поврежденной инфраструктуры. С конца ноября могут активизироваться характерные для завершения года корпоративные и потребительские расходы.Второй фактор — это бюджетный дефицит и рост государственных расходов. Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии, прямо говорит: "Против рубля продолжит играть и Минфин, который будет осуществлять пополнение золотовалютных резервов". Дополнительные бюджетные расходы могут поддержать внутренний спрос, часть которого уйдет в импорт.Третий — временной лаг валютных потоков. Как объясняет Поляков, существует дисбаланс, когда эффект от изменения цен на нефть проявляется на валютном рынке через несколько месяцев. Снижение нефтяных котировок в июле может привести к снижению предложения валюты в настоящее время.Четвертый — геополитика. Санкционные риски, ситуация на Ближнем Востоке, возможные новые ограничения против финансового сектора остаются фактором неопределенности. Профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин: "Геополитические риски, введение новых санкций, террористическая угроза, обострение военных действий, а также возможное повышение налогов в России".Любопытно, что геополитика может работать и в плюс. Зайнуллин указывает на обострение конфликта в Персидском заливе и возможное закрытие Ормузского пролива, что приведет к росту цен на нефть и, соответственно, укреплению рубля. Астафьев добавляет: "Новые санкции против российского энергетического экспорта и ситуация на Ближнем Востоке могут как поддержать рубль через высокие цены на нефть, так и ослабить его через рост спроса на валюту как защитный актив".📊 Прогнозы экспертов: коридор 82–90Разброс мнений экспертов относительно осенней траектории рубля оказался достаточно широким, но большинство сходится в одном: резких обвалов не ожидается, скорее — управляемое ослабление или стабилизация.🗓️ Краткосрочный горизонт (до конца октября)Николай Кузнецов прогнозирует стабилизацию рубля в диапазоне 82–85 рублей за доллар. "Прямо сейчас баланс факторов смещен в пользу национальной валюты: жесткая ДКП, налоговый период и приток экспортной выручки создают условия для крепкого рубля", — говорит он.Александр Бахтин оценивает коридор чуть шире: 83–87 рублей за доллар, 95–99 за евро и 12,3–12,9 за юань. "До зимы баланс факторов может поддерживать курс рубля в этой области", — полагает стратег.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", ожидает, что на коррекции сентября доллар откатил от 87 до 84, евро — из-под 101 ближе к 96, а юань ненадолго стал дешевле 12,5. "Скорее всего, на этом локальная коррекция курсов инвалют и завершится. Баланс факторов в общем стабилен, а драйверы курса уравновешивают друг друга", — считает он. По его мнению, до конца месяца ожидается маневр доллара на 85, евро вернется на 98, а сопротивлением-ориентиром для юаня значится 12,7.🗓️ Среднесрочный горизонт (до конца года)Дмитрий Макаров из СберИнвестиций сохраняет базовый прогноз на уровне 85 рублей за доллар и 12,5 рублей за юань к концу года. Он не исключает повторения апрельско-майской динамики, когда рубль укрепился с 85 до 70 рублей за доллар, но для этого дорогая нефть должна оставаться устойчивым, а не краткосрочным фактором.Денис Астафьев ожидает "скорее умеренное ослабление рубля, чем резкий обвал". Его базовый ориентир на октябрь–ноябрь — 83–90 рублей за доллар при условии отсутствия новых серьезных ограничений на экспорт и международные расчеты. "Это сценарный диапазон, а не прогноз непрерывного роста доллара", — подчеркивает он.Владимир Еремкин из Президентской академии настроен менее оптимистично: "Осень с высокой вероятностью станет для рубля периодом управляемого ослабления с возможными непродолжительными моментами укрепления. В базовом сценарии следует ожидать движение в диапазоне 84–89 рублей за доллар с возможными кратковременными периодами выхода за эти границы".Сергей Зайнуллин более категоричен: "Рубль будет колебаться в коридоре 80–85 рублей за доллар". Он указывает на геополитические риски, санкции и возможное повышение налогов как на факторы давления, но отмечает, что закупки валюты Минфином в больших объемах пока не планируются.Николай Кузнецов предупреждает: "Долгосрочный тренд однозначно остается на ослабление рубля. В пользу этого говорит и возможное снижение ключевой ставки к концу года, и рост бюджетных расходов, и волатильность нефтяных цен. Поэтому весьма вероятно, что к концу года мы можем увидеть доллар по 87–90 рублей".🔑 Ключевая дата — 23 октябряПрактически все эксперты сходятся: главным индикатором для наблюдения следует считать решение Банка России по ключевой ставке 23 октября. Как отмечает Антон Поляков, именно оно укажет направление дальнейших действий регулятора.Денис Астафьев добавляет: "Если инфляционное давление останется повышенным, пространство для снижения ставки будет ограничено, а это значит, что рубль получит продолжительную поддержку". В то же время возобновление процесса снижения ключевой ставки, по мнению Владимира Еремкина, может привести к ослаблению российской валюты.🛢️ Риски: нефть и санкцииКлючевыми рисками для прогноза эксперты называют цены на нефть и санкции. Владимир Еремкин предупреждает: снижение стоимости Brent ниже 70 долларов за баррель может привести к более быстрому ослаблению рубля. Санкции же, в зависимости от механизма воздействия, могут привести к росту волатильности и отклонению курса как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления.Денис Астафьев формулирует главный вопрос осени так: "Не календарная сезонность, а баланс поступающей валютной выручки и спроса на валюту внутри страны. Пока этот баланс складывается относительно ровно, но любой внешний шок — от ужесточения санкций до резкого движения цен на нефть — может быстро сместить равновесие не в пользу рубля".📝 РезюмеОсень 2026 года для рубля — период хрупкого равновесия. Жесткая денежно-кредитная политика, сокращение покупок валюты Минфином и высокие цены на нефть поддерживают национальную валюту. Однако сезонный рост импорта, бюджетные расходы, геополитическая неопределенность и временные лаги валютных потоков оказывают противоположное давление. Большинство экспертов сходится в том, что до конца осени рубль будет торговаться в диапазоне 82–90 рублей за доллар, а ключевым событием станет заседание ЦБ. Дальнейшая траектория будет зависеть от баланса экспортной выручки и внутреннего спроса на валюту — и от того, насколько устойчивым окажется текущий геополитический фон.

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рынок, минфин, банк россии, инфляция в россии