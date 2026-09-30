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Курс юаня к рублю в первые часы торгов растет на 6 копеек

Курс юаня к рублю в первые часы торгов растет на 6 копеек - 30.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в первые часы торгов растет на 6 копеек

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T12:51+0300

2026-09-30T12:51+0300

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торги

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евгений локтюхов

псб

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует умеренный рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.28 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,53 рубля. "Рубль во вторник значимо укреплялся, несмотря на падение нефтяных цен. Помимо геополитических новостей, умеренную поддержку российской валюте могли оказать новости об ужесточении правил вывоза наличных в ближнее зарубежье... Завтра в Китае начинаются длинные выходные, и этот фактор в моменте может усилить курсовую волатильность", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Сегодня ждем в целом сохранения статус-кво на валютном рынке, со снижением волатильности рубля в паре с юанем и сохранением давления на курс доллара, несколько перегретого на форексе и тяготеющего к откату по отношению к мировым валютам. Целевой диапазон по юаню оставляем прежним, 12,3-12,8 рубля, ждем развития движения китайской валюты в его верхней части. Ориентир по доллару на ближайшие день-два - 82,5-85 рубля", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.

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рынок, торги, китай, евгений локтюхов, псб