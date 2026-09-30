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Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей - впервые с 24 августа, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:30+0300
2026-09-30T15:30+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей - впервые с 24 августа, следует из данных торгов. К 15.16 мск курс доллара падает на 1,01 рубля относительно предыдущего закрытия - до 82,68 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынок, торги, курсы валют, валюта, доллар сша, рубль
Рынок, Торги, Курсы валют, валюта, Доллар США, рубль
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей
Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 24 августа
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей - впервые с 24 августа, следует из данных торгов.
К 15.16 мск курс доллара падает на 1,01 рубля относительно предыдущего закрытия - до 82,68 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.