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ЦБ установил официальный курсы валют на четверг

ЦБ установил официальный курсы валют на четверг - 30.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ установил официальный курсы валют на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 10,32 копейки - до 12,4732 рубля, доллара - на 86,95 копейки, до 83,5588 рубля, евро... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:12+0300

2026-09-30T18:12+0300

2026-09-30T18:12+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 10,32 копейки - до 12,4732 рубля, доллара - на 86,95 копейки, до 83,5588 рубля, евро - на 1,18 рубля, до 94,8810 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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