https://1prime.ru/20260930/kurs-873818264.html

Ожидаются колебания: эксперты дали прогноз по курсу рубля на начало октября

Ожидаются колебания: эксперты дали прогноз по курсу рубля на начало октября - 30.09.2026, ПРАЙМ

Ожидаются колебания: эксперты дали прогноз по курсу рубля на начало октября

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду перешел к ощутимому снижению и обновляет минимумы с 21 августа, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T18:23+0300

2026-09-30T18:23+0300

2026-09-30T18:23+0300

экономика

рынок

валюта

курсы валют

россия

рубль

евро

юань

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_90db2da81cec7ea475eac085824ea028.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду перешел к ощутимому снижению и обновляет минимумы с 21 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.50 мск падал на 10 копеек (-0,8%), до 12,37 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,32-12,56 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,99 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,98 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели продолжил активно падать - вот уже вторую сессию подряд. В итоге курс китайской валюты опустился в район 12,3 рубля - к минимумам с 21 августа. "Основными факторами поддержки рубля выступают высокие цены на нефть, снижение объемов пополнения золотовалютных резервов монетарными властями в рамках бюджетного правила и налоговый период", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,79% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,65% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск росла на 2,8%, до 98,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,1%, до 101,2 пункта. Прогнозы На рынок вскоре может начать поступать выручка от экспорта углеводородов по сентябрьским ценам, что окажет поддержку рублю, учитывая, что средние цены на нефть Brent в сентябре не опускались ниже 100 долларов за баррель, рассуждает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Дополнительную поддержку рубль по-прежнему получает от высоких процентных ставок. На этом фоне валютные курсы могут и дальше консолидироваться в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро", - добавляет он. Соболев из "Альфа-Форекса" в первых числах октября ожидает колебания курсов в диапазонах 82-85 рублей за доллар и 93-96 рублей за евро. Торги юанем продолжатся в коридоре 12,3-12,6 рубля, добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, валюта, курсы валют, россия, рубль, евро, юань, доллар сша