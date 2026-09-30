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Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией
Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией - 30.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией
В течение ближайших пяти лет прагматичные люди в Европе, не страдающие русофобией, начнут восстанавливать с Москвой деловой диалог, сменив нынешние европейские... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:55+0300
2026-09-30T18:53+0300
россия
общество
европа
москва
мгимо
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ИСТРА (Московская область), 30 сен - ПРАЙМ. В течение ближайших пяти лет прагматичные люди в Европе, не страдающие русофобией, начнут восстанавливать с Москвой деловой диалог, сменив нынешние европейские политические элиты, которые своим антироссийским курсом довели регион до политико-экономического кризиса, такое мнение высказал РИА Новости профессор МГИМО МИД РФ, член президиума совета по внешней политике и обороне Андрей Безруков."Да, сегодня Европа переживает политико-экономический кризис, который вызван в немалой степени антироссийским курсом его лидеров. Но Европа - большой кусок мира, очень богатый, со своей историей, со своими интересами и, конечно, она, чтобы выжить, будет меняться, перестраиваться", - рассказал он в кулуарах XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, на смену обанкротившимся политическим элитам Европы в ближайшие пять лет придут прагматичные люди, которые не будут страдать русофобией, поскольку в ней нет смысла, так как игнорировать такого могущественного соседа по континенту, как Россия, невозможно."Они начнут задавать себе вопросы, почему, как мы оказались в такой дыре? И, найдя ответы, начнут выстраивать с Москвой конструктивные, деловые отношения", - заключил Безруков.
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40
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5
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РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, МОСКВА, МГИМО, МИД РФ, МИД
17:55 30.09.2026 (обновлено: 18:53 30.09.2026)
 
Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией

Безруков: прагматичные люди Европы начнут выстраивать диалог с Россией в течение пяти лет

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ИСТРА (Московская область), 30 сен - ПРАЙМ. В течение ближайших пяти лет прагматичные люди в Европе, не страдающие русофобией, начнут восстанавливать с Москвой деловой диалог, сменив нынешние европейские политические элиты, которые своим антироссийским курсом довели регион до политико-экономического кризиса, такое мнение высказал РИА Новости профессор МГИМО МИД РФ, член президиума совета по внешней политике и обороне Андрей Безруков.
"Да, сегодня Европа переживает политико-экономический кризис, который вызван в немалой степени антироссийским курсом его лидеров. Но Европа - большой кусок мира, очень богатый, со своей историей, со своими интересами и, конечно, она, чтобы выжить, будет меняться, перестраиваться", - рассказал он в кулуарах XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, на смену обанкротившимся политическим элитам Европы в ближайшие пять лет придут прагматичные люди, которые не будут страдать русофобией, поскольку в ней нет смысла, так как игнорировать такого могущественного соседа по континенту, как Россия, невозможно.
"Они начнут задавать себе вопросы, почему, как мы оказались в такой дыре? И, найдя ответы, начнут выстраивать с Москвой конструктивные, деловые отношения", - заключил Безруков.
 
РОССИЯОбществоЕВРОПАМОСКВАМГИМОМИД РФМИД
 
 
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