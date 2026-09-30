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Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией

Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией - 30.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт предположил, когда европейцы начнут восстанавливать связи с Россией

В течение ближайших пяти лет прагматичные люди в Европе, не страдающие русофобией, начнут восстанавливать с Москвой деловой диалог, сменив нынешние европейские... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:55+0300

2026-09-30T17:55+0300

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ИСТРА (Московская область), 30 сен - ПРАЙМ. В течение ближайших пяти лет прагматичные люди в Европе, не страдающие русофобией, начнут восстанавливать с Москвой деловой диалог, сменив нынешние европейские политические элиты, которые своим антироссийским курсом довели регион до политико-экономического кризиса, такое мнение высказал РИА Новости профессор МГИМО МИД РФ, член президиума совета по внешней политике и обороне Андрей Безруков."Да, сегодня Европа переживает политико-экономический кризис, который вызван в немалой степени антироссийским курсом его лидеров. Но Европа - большой кусок мира, очень богатый, со своей историей, со своими интересами и, конечно, она, чтобы выжить, будет меняться, перестраиваться", - рассказал он в кулуарах XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, на смену обанкротившимся политическим элитам Европы в ближайшие пять лет придут прагматичные люди, которые не будут страдать русофобией, поскольку в ней нет смысла, так как игнорировать такого могущественного соседа по континенту, как Россия, невозможно."Они начнут задавать себе вопросы, почему, как мы оказались в такой дыре? И, найдя ответы, начнут выстраивать с Москвой конструктивные, деловые отношения", - заключил Безруков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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